Son Dakika Haberleri: Nallıhan Kuş Cenneti'nde düzenlenen 6. Foto Safari Ödülleri verildi
Son Dakika Kültür Sanat Nallıhan Kuş Cenneti'nde düzenlenen 6. Foto Safari Ödülleri verildi - Son Dakika

Nallıhan Kuş Cenneti'nde düzenlenen 6. Foto Safari Ödülleri verildi

6 saat önce

Nallıhan Kuş Cenneti'nde düzenlenen 6. Foto Safari Ödülleri verildiANKARA - Başkent Ankara Meclisi koordinatörlüğünde, Nallıhan Kaymakamlığı, Nallıhan Belediyesi ile Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı tarafından Nallıhan Kuş Cenneti'nde düzenlenen "6. Foto Safari" ödül töreni Nata Vega'da yapıldı.

Nallıhan Kuş Cenneti'nde düzenlenen 6. Foto Safari Ödülleri verildi

ANKARA - Başkent Ankara Meclisi koordinatörlüğünde, Nallıhan Kaymakamlığı, Nallıhan Belediyesi ile Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı tarafından Nallıhan Kuş Cenneti'nde düzenlenen "6. Foto Safari" ödül töreni Nata Vega'da yapıldı.

Nallıhan Kuş Cenneti'nde düzenlenen "6. Foto Safari'de" ödül kazanan fotoğraf sanatçıları için Nata Vega'da d tören ve sergi düzenlendi.

Törene, AK Parti Geneal Başkanı Yardımcısı Çiğdem Karaarslan, Kültür ve turizm Bakan yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, ATO Başkanı Gürsel Baran, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş ile sanatçılar ve vatandaşlar katıldı. Yapılan konuşmaların ardından ödüle hak kazanan fotoğraf sanatçılarına ödülleri verildi. Ödül törenin ardından 6. Foto Safarisine katılan fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı. Serginin gezilmesi ile etkinlik sona erdi.

Nallıhan Kuş Cenneti'nde düzenlenen 6. Foto Safari Ödülleri verildi

Nallıhan, Ankara, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 06:24 Kaynak: İHA
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