Namaz kılmak için camiye giden vatandaşa sürücüsüz otomobil çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Namaz kılmak için camiye giden vatandaşa sürücüsüz otomobil çarptı

06.07.2023 12:25

Ordu'nun Korgan ilçesinde meydana gelen trajikomik olayda el freni çekilmeyen otomobil geri hareket ederek, camiye namaza giden yaşlı vatandaşa çarptı. Vatandaş hayatını kaybederken, olay güvenlik kameralarına yansıdı. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve Korgan ilçesi halkı yoğun bir katılım gösterdi.

Namaz kılmak için camiye giden vatandaşa sürücüsüz otomobil çarptı

El freni çekilmeyen otomobil hareket ederek yaşlı adama çaptı

ORDU - Ordu'nun Korgan ilçesinde meydana gelen trajikomik olayda namaz kılmak için camiye giden vatandaşa sürücüsüz otomobil çarptı. Vatandaş hayatını kaybederken, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 4 Temmuz günü Korgan şehir merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, el freni çekilmemiş olan otomobil geri hareket ederek, Korgan Belediyesi'nin önünden camiye namaza giden Mehmet Kesen isimli yaşlı vatandaşa çarptı. Olay anında çevrede bulunan vatandaşlar hemen 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Mehmet Kesen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet Kesen'in cenazesi dün (5 Temmuz) Korgan Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. Cenaze törenine, ailesi, yakınları ve Korgan ilçesi halkı yoğun bir katılım gösterdi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Korgan, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Namaz kılmak için camiye giden vatandaşa sürücüsüz otomobil çarptı - Son Dakika


Son Dakika
13:28 Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torunu yasaklı madde kullanımı nedeniyle hayatını kaybetti
13:23 Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torununun yasaklı madde kullanımı nedeniyle öldüğü ortaya çıktı
13:02 Erdoğan, Bayburt ve Gümüşhane'ye teşekkür ziyaretinde bulunacak
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür ziyareti! En çok oy aldığı 2 ile gidecek
12:16 Eski Sevgilisinin Arkadaşıyla Konuşan Genç Kız Kaçırıldı
12:12 Eski sevgilisini kaçırıp arkadaşlarıyla birlikte dehşeti yaşattı! Genç kız o anları böyle anlattı: Beni gömmek için yer kazdılar
12:11 İstiklal Marşı okunurken ayakta beklemeyen ve telefonuyla oynayan Ermeni hakeme büyük ceza! Statüsü düşürüldü
12:07 İstiklal Marşı okunurken ayakta beklemeyen ve telefonuyla oynayan Ermeni hakemin cezası kesildi
11:54 Oyuncu Dilara Aksüyek, futbolcu Cenk Şahin'e aşık oldu
11:49 Oyuncu Dilara Aksüyek, gönlünü futbolcu Cenk Şahin'e kaptırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2023 13:47:18. #1.12#
SON DAKİKA: Namaz kılmak için camiye giden vatandaşa sürücüsüz otomobil çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement