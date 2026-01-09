Namazın Önemi ve Miraç Kandili

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 9 Ocak 2026 Cuma hutbesinde "Namaz" konusu ele alınarak, Miraç Kandili'nin önemi ve namazın müminin hayatındaki yeri vurgulandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2026 yılının ikinci cuma namazında okunacak hutbeyi kamuoyuyla paylaştı. "Namaz" başlığıyla hazırlanan hutbede, yaklaşan Miraç Kandili öncesinde namazın manevi boyutuna ve Müslümanların hayatındaki önemine dikkat çekildi.

Hutbede, namazın yalnızca bir ibadet değil, kul ile Allah arasındaki en güçlü bağ olduğu ifade edilerek, "Namaz müminin miracıdır" anlayışı ön plana çıkarıldı. "Cennetin anahtarı namazdır" hadis-i şerifi hatırlatılarak, namazın insanı kötülüklerden arındırdığı ve huzura kavuşturduğu belirtildi.

Yaklaşan Miraç Kandili'ne (15 Ocak Perşembe) de değinilen hutbede, Miraç Gecesi'nin beş vakit namazın müminlere hediye edildiği mübarek bir gece olduğu vurgulandı. Ayrıca Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın İslam tarihindeki kutsal konumuna dikkat çekilerek, özgürlüğü ve selameti için dualar edildi.

Hutbede son olarak, camilerde omuz omuza saf tutmanın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiği ifade edilerek, toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapıldı. - ERZİNCAN