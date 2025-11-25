Adıyla şaşırtıyor! Namibyalı Adolf Hitler yeniden seçilmeye hazırlanıyor - Son Dakika
Adıyla şaşırtıyor! Namibyalı Adolf Hitler yeniden seçilmeye hazırlanıyor

Adıyla şaşırtıyor! Namibyalı Adolf Hitler yeniden seçilmeye hazırlanıyor
25.11.2025 16:17
Namibya'nın kuzeyindeki Ompundja bölgesinde yerel yönetim meclisinde görev yapan Adolf Hitler Uunona, yerel seçimlerde yeniden aday olacağını açıkladı. Uunona, 5 yıl önce aynı bölgede oyların yüzde 85'ini alarak bir koltuk elde etmişti.

Namibya'nın kuzeyindeki Ompundja bölgesinde yerel yönetim meclisinde görev yapan Adolf Hitler Uunona, yerel seçimlerde yeniden aday olacağını açıkladı.

OYLARIN YAKLAŞIK YÜZDE 85'İNİ ALMIŞTI

Namibya'nın iktidardaki Güney Batı Afrika Halkları Örgütü (SWAPO) partisinin uzun süreli temsilcisi olan Uunona, 2004'ten bu yana Ompundja bölge temsilciliğini yürütüyor. Son seçimde oyların yaklaşık yüzde 85'ini alarak koltuğunu koruyan Uunona, Alman Bild gazetesine verdiği demeçte, 26 Kasım'daki yerel seçimde beşinci dönem için aday olduğunu doğruladı.

İSMİ HAKKINDAKİ GERÇEĞİ BÜYÜDÜKÇE ÖĞRENDİ

Uunona, 2020'de verdiği röportajda babasının ona diktatörün adını verdiğini ancak "muhtemelen Adolf Hitler'in ne anlama geldiğini bile bilmediğini" söyledi. Hitler adını sadece resmi belgelerde ve oy pusulalarında kullandığını aktaran Uunona, çocukken adının kendisi için normal olduğunu fakat büyüdükçe Hitler, gerçeğini öğrendiğini kaydetti.

PARTİSİ TÜM ULUSAL SEÇİMLERİ KAZANDI

Namibya'nın bağımsızlığını kazandığı 21 Mart 1990'dan bu yana iktidarda olan SWAPO partisi, Güney Afrika apartheid rejimine karşı verilen mücadeledeki eski bir kurtuluş hareketi olarak biliniyor. Parti, bağımsızlık sonrası düzenlenen tüm ulusal seçimleri kazandı. Uunona, uzun yıllardır parti üyesi olarak görev yapıyor. SWAPO partisinin mücadelesi, Namibya'nın sert sömürge geçmişinin gölgesinde şekillendi.

20. YÜZYILIN İLK SOYKIRIMI

Güney Afrika ülkesi Namibya'da 20. yüzyılın ilk soykırımı olarak nitelendirilen, Almanya'nın 1904-1908 yıllarında işlediği katliam neticesinde, Hererolar nüfuslarının en az yüzde 70'ini, Namalar ise nüfuslarının en az yüzde 50'sini yitirdi. Almanya, 2018'de soykırım sırasında öldürülen 25 kişinin kafataslarını Namibya'ya iade etti. Berlin hükümeti, 2021'de söz konusu dönemde işlenen suçları soykırım olarak tanıdığını açıklarken tazminat ödemeyi kabul etmedi, bunun yerine ülkede 30 yıl boyunca yaklaşık 1,3 milyar dolarlık kalkınma projelerine kaynak ayırmayı taahhüt etti.

Kaynak: AA

