Namıkkemalspor Kulübünden "Hicri yeni yıl" etkinliği - Son Dakika

Bursa'da, Namıkkemal spor Kulübünce, Hicri 1442 yılının başlaması dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kulübün lokalinde gerçekleştirilen etkinlik, Ömer Çalık tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra dua edildi.

Kulüp başkanı Sedat Yedikardeş, etkinlikte yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür etti.

Hicri yeni yıla Kur'an tilavetiyle "hoş geldin" demek istediklerini vurgulayan Yedikardeş, "Namıkkemalspor sadece bir spor kulübü değil, mahallemizin, ilçemizin ve Bursa'mızın önemli bir değeridir. Mahalle halkıyla bu tür etkinliklerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Allah katılan herkesten razı olsun." dedi.

Etkinliğe, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ile diğer davetliler katıldı.