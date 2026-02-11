Nancy Guthrie'nin Kaçırılması Soruşturmasında Gözaltı

ABD'de, NBC kanalında yayınlanan "Today" programının sunucusu Savannah Guthrie'nin annesi Nancy Guthrie'nin kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Pima County Şerif Departmanı, NBC kanalında yayınlanan "Today" programının sunucusu Savannah Guthrie'nin annesi Nancy Guthrie'nin Arizona eyaletindeki evinden kaçırılması hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Tucson'un güneyinde trafik kontrolü sırasında yakalanan kişinin, soruşturma kapsamında sorgulanmak üzere gözaltına alındığı belirtildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Pima County Şerif Departmanının, Tucson'un yaklaşık bir saat güneyindeki Rio Rico bölgesinde mahkeme kararıyla bir adreste arama yaptığı aktarılan açıklamada, aramanın saatler sürebileceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Ancak gözaltına alınan kişi ve arama yapılan adrese ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

FBI ise konuya ilişkin soruları Şerif Departmanına yönlendirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Guthrie'nin evindeki kayıt cihazlarına ait görüntülerin kamuoyuna sunulması üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerini izlediğini belirterek, "bilgi sahibi olanların FBI ile irtibata geçmesi" çağrısında bulundu.

Nancy Guthrie'nin kaybolması

ABD Federal Soruşturma Bürosu Direktörü Kash Patel, dün Nancy Guthrie'nin kaybolmasına ilişkin yeni bilgiler vermişti.

ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından açıklama yapan Patel, en son 31 Ocak'ta kendisinden haber alınan Guthrie'nin evindeki kayıt cihazlarına ait görüntülerin kurtarıldığını belirtmişti.

Patel, güvenlik sistemince kaydedilen görüntüleri de kamuoyuna sunmuştu.

FBI ile Pima Bölgesi Şerif Departmanının işbirliği sonucu elde edilen görüntülerde, Guthrie'nin kaybolduğu sabah evin ön kapısındaki kamerayı kurcalayan silahlı bir kişi tespit edilmişti.

Olayla ilgili bilgi sahibi olanların FBI'ın telefon numarası ve çevrim içi ihbar hattı üzerinden yetkililerle iletişime geçmesi için kamuoyuna çağrıda bulunulmuştu.