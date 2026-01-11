Nantong'da Off-Road Yarışında Kaza

NANJİNG, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Nantong şehrinin Tongzhou bölgesinde cumartesi günü düzenlenen off-road yarışında meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

Yerel yönetimden yapılan açıklamaya göre kaza, Tongzhou ilçesindeki bir tarım teknolojisi şirketinin tesislerinde gerçekleştirilen yarış sırasında meydana geldi. Etkinliğe 89 sürücü katılırken, organizasyona 38 kişilik refakatçi ekip ile güvenlik, kayıt ve kurtarma operasyonlarından sorumlu 68 personel destek verdi.

Kaza saat 10.00 sularında Lu soyadlı 52 yaşındaki erkek sürücünün aracının kontrolünü kaybetmesi sonucu yaşandı. Yaralıların tamamı hastaneye sevk edildi. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu ve durumlarının stabil olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, olayla ilgili sorumluların polis gözetiminde olduğu belirtildi.