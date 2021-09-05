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Naomi Osaka tenise ara mı veriyor? - Son Dakika
BBC

Naomi Osaka tenise ara mı veriyor?

05.09.2021 11:09
Naomi Osaka tenise ara mı veriyor?, System.String[]

18 yaşındaki Kanadalı Leylah Fernandez ile oynadığı maç sırasında umulmadık bir şekilde yenilip turnuvaya veda eden geçen senenin şampiyonu Japon kadın tenisçi Naomi Osaka, "Sanırım bir süreliğine oynamaya ara vereceğim" dedi.

Amerika Açık Tenis Turnuvası üçüncü turunda karşılaştığı 18 yaşındaki Kanadalı Leylah Fernandez ile oynadığı maç sırasında sinirlerine hakim olmakta güçlük çektiği gözlenen ve umulmadık bir şekilde yenilip turnuvaya veda eden geçen senenin şampiyonu Japon kadın tenisçi Naomi Osaka, tenise bir süre ara verebileceği sinyalini verdi.

Maç sonrası yaptığı basın toplantısında çok üzgün olduğu görülen Osaka, "Bir sonraki maçı ne zaman oynarım inanın bilmiyorum. Sanırım bir süreliğine oynamaya ara vereceğim" şeklinde konuştu.

Son zamanlarda işler istediği gibi gitmediğinde aşırı endişe duyduğunu ve bunu da elinde olmadan dışarıya yansıttığını söyleyen Osaka, "Bazı sorunlarla boğuşuyorum" dedi.

Henüz 23 yaşında olan Naomi Osaka'nın geçen yıldan bu yıla hem ruh sağlığını ve hem de performansını korumada zorlandığı görülüyor.

Bir süredir duygusal yönden yıpranan ve depresyon nöbetleri geçirdiğini söyleyen Osaka, sporcuların da insan olduğu ve kendilerinden sürekli yüksek performans beklenmesinin psikolojilerini bozduğunu savunuyor.

Osaka "Uzun bir zamandır her kazandığımda sevinç duymak yerine rahat bir soluk alır oldum. Ve her kaybettiğimde ise müthiş bir üzüntü hissediyorum. Bu hiç normal değil" diyor.

Topu seyircilere doğru fırlatınca ceza aldı

Tüm zamanların en çok kazanan kadın sporcusu siyahi tenisçi, geçen yıl sosyal adaleti temsil eden ve öldürülen siyahi Amerikalılar'ı anan maskelerle aynı yerde korta çıkarak büyük takdir kazanmış ve Amerika Açık Turnuvası'nı ikinci defa kazanmıştı.

Ancak bu yıl Mayıs ayında Fransa Açık Tenis Turnuvası Roland Garros'ta yaşadığı özgüven eksikliği nedeniyle basın toplantısına çıkmayı reddedince 15 bin dolar para cezasına çarptırılmış ve turnuvadan çekilmek zorunda kalmıştı.

Osaka stres kaynaklı rahatsızlığından ötürü bu yılki Wimbledon Tenis Turnuvası'nı da pas geçmişti.

New York'taki Arthur Ashe Stadı'nda oynanan maç sırasında seyircilerin Osaka'ya göre daha genç ve deneyimsiz olan Fernandez lehine tezahürat yaptığı görüldü.

Oynadığı tenisten hoşnut olmayan Osaka ise hem kendi ve hem de maçın kontrolünü kaybetti. Üçüncü ve son sette bir ara kızgınlıktan topu seyircilere doğru fırlatınca kural ihlali cezası aldı.

Üç yıl önceki ilk Amerika Açık şampiyonluğuna ulaştığı final maçında ise seyirci, Serena Williams'a karşı Naomi Osaka'yı desteklemiş ve o maçta Williams kontrolünü tamamen kaybedip hakeme sözlü olarak saldırmıştı.

Ne var ki şu an roller değişmiş durumda.

Naomi Osaka seyirci nezdinde artık imkansız gibi görünen zirveyi zorlayan acemi küçük bir kız değil, unvanını korumaya çalışan, duygusal açıdan hırpalanmış bir tenisçi gibi görülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Naomi Osaka, Tenis, Japon, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Naomi Osaka tenise ara mı veriyor? - Son Dakika Dünya

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