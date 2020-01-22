Napoli 1-0 Lazio (Maç Özeti) - Son Dakika
Son Dakika Spor Napoli 1-0 Lazio (Maç Özeti) - Son Dakika Spor

Napoli 1-0 Lazio (Maç Özeti)

19 dakika önce

Napoli'deki San Paolo Stadı'nda oynanan müsabakaya ev sahibi ekip hızlı başladı ve henüz 2. dakikada Lorenzo Insigne ile 1-0 öne geçti.

Napoli 1-0 Lazio (Maç Özeti), System.String[]

Napoli'deki San Paolo Stadı'nda oynanan müsabakaya ev sahibi ekip hızlı başladı ve henüz 2. dakikada Lorenzo Insigne ile 1-0 öne geçti.


10. dakikada Lazio, golcüsü Ciro Immobile bir penaltı atışından yararlanamadı.


19. dakikada, Napoli'de Elseid Hysaj maçtaki ikinci sarı kartını görerek, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 25. dakikada ise Laziolu Lucas Leiva, hakemi protestodan doğrudan kırmızı kart görerek, Lazio'yu sahada 10 kişi bıraktı.


Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.


Karşılaşmanın ikinci yarısında, iki takımın da birbirlerinin kalesinde tehlikeli pozisyonlar yaratırken, Napoli'nin 2 topu, Lazio'nun da 1 topu direkten döndü.


Müsabakada başka gol olmayınca Napoli, Lazio'yu 1-0 yenerek, İtalya Kupası'nda yarı finale yükseldi. Bu sonuçla Napoli, kupada geçen yılın şampiyonu Lazio'yu da kupa dışına gönderdi.


Kupa çeyrek finalinde yarın; Juventus- Roma, 28 Ocak Salı günü; Milan- Torino, 29 Ocak Çarşamba günü; Inter- Fiorentina maçları oynanacak.


Lorenzo Insigne, Napoli, Lazio, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:57 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Lazio Başkanı, kulübe gelen cezayı taraftarlarına fatura etti
Anderson Talisca'dan Beşiktaş'a yeşil ışık Son Dakika: Fenerbahçe, Kayserispor'u 2-0 yendi AEK, Caner Erkin'i transfer etmek istiyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 02:17:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Napoli 1-0 Lazio (Maç Özeti) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]