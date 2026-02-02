Narenciye Üreticileri Zor Durumda - Son Dakika
Narenciye Üreticileri Zor Durumda

02.02.2026 13:28
Adana'da narenciye alıcısı, üreticilerin yüksek maliyetler yüzünden verim kaybı yaşadığını belirtti.

Burhan Demircioğlu

(ADANA) - Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye alıcısı, üreticinin maliyetler nedeniyle ağaçlarına gübre ve ilaç veremediğini, bu sebeple verimin düşük olduğunu anlattı. Gaziantep'ten gelen alıcı, işçilik ve nakliye giderlerinin yüksek olduğunu, ürünü ise 15-20 liraya zorla sattıklarını ifade ederek, "Narenciyemizde ihracat olsa belki mal üç kuruş, beş kuruş daha fazla eder, çiftçimiz malına daha iyi bakar bakar" dedi. Narenciye bahçesinde çalışan işçiler ise günlük 1.100 lira yevmiyenin yetersiz olduğunu ifade etti.

Gaziantep'ten Adana'nın Kozan ilçesine gelen narenciye alıcısı Halil Dedeoğlu, geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle ağaçların zarar gördüğünü, bakımsız kaldığını ve tam verim vermediğini ifade etti.

Dedeoğlu, maliyetler nedeniyle çiftçinin ağaçlara gübre atamadığını, ilaç veremediğini belirterek, "Adam kazanamayınca bakım da yapamıyor verim de alamıyor" dedi.

İşçilik ve nakliye giderlerinin yüksek olduğunu, aldıkları ürünü Gaziantep'te 15-20 liraya zorla sattıklarını anlatan Dedeoğlu, şöyle konuştu:

"Hatay Dörtyol'da da, Erzin'de de, Adana'da da, Kozan'da da bu ağaçların durumları bu. Dalında kalmasın diye bu ağaçlar toplanıyor, para ettiğinden değil. Gaziantep'e varışı kilosu 12-13 liraya mal oluyor. Bedava da alınsa vatandaş Gaziantep'te 25-30 liraya portakalı yer. Adam 28 bin lira alıyor; soğan, patatesi alıyor, 'Meyve yemesem de oluyor' diyor. Narenciyemizde ihracat olsa belki mal üç kuruş, beş kuruş daha fazla eder, çiftçimiz malına daha iyi bakar bakar. Bunlar milli değerlerimiz. Yani adam kazanamayınca ya ağacı sökecek başka bir şeylere bakacak."

"67 yaşındayım çalışıyorum"

Bahçede portakal toplayan 67 yaşındaki işçi Döne Cığa günlük 1.100 lira kazandığını bildirerek, "Torunlarım var benim üç tane yetim, onlara bakıyorum. Geçinemiyorum, çalışıyorum işte bu yaşta, eşim hasta" dedi.

Bir başka bahçe işçisi ise durumunu şöyle anlattı:

"Küfe çekiyorum, yevmiye 1.100 lira yetmiyor, hayat pahalı. Et, süt, yumurta almak mümkün değil, kelebek tavuk alıyorum; ete güç yetmiyor. Sabah bir şey yemeden geliyorum."

"Hayat çok pahalı"

Emekli Hakkı Koca da 68 yaşında olduğunu bildirerek, "Domatesin kilosu olmuş 100 lira, salatalık 150 lira, pazara gidiyoruz 2 bin lira harcıyoruz, iki poşet dolduruyoruz. Hayat çok pahalı" dedi.

Emekli Durmuş Hopur ise şunları söyledi:

"Böyle uğraşıyoruz işte rezillikle, yağmurda, yaşta her yerde uğraşıyoruz. 69 yaşındayım, çalışıyorum. Emekli maaşı yetmiyor. 20 bin lira aylığımız oldu, bizim alacağımız şeyler 30 bin lirayı geçti. Emekliyiz tarlada çalışıyoruz, verdiği 2 bin lira. Emekli oldum 2010 yılında, 7 bin lira maaş alıyordum, 3 tane çeyrek ediyordu şimdi 2 çeyrek bile etmiyor. Çalışamaz olduk artık. Ne edeceğiz başka? Acından öleceksin. Ölene kadar çalışacaksın, başka ne yapacaksın?"

Kaynak: ANKA

Çiftçilik, Ekonomi, Adana, Yerel, Son Dakika

Narenciye Üreticileri Zor Durumda

