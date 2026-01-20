Narkokapan-İzmir Operasyonu Başarıyla Süreklilik Kazanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Narkokapan-İzmir Operasyonu Başarıyla Süreklilik Kazanıyor

Narkokapan-İzmir Operasyonu Başarıyla Süreklilik Kazanıyor
20.01.2026 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başsavcı Yeldan, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığımızı vurguladı ve gençleri koruma taahhüdü verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Cumhuriyet tarihinin "en kapsamlı narkotik operasyonu" olduğu belirtilen "Narkokapan-İzmir"e ilişkin, "Gençlerimizi karanlığa sürüklemek isteyen hiçbir suç odağına asla geçit verilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti, gençlerini uyuşturucu bataklığına teslim etmeyecek kadar güçlü, köklü ve sarsılmaz bir iradeye sahiptir." ifadesini kullandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre Yeldan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yürütülen işlemler hakkında Uyuşturucu Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gültekin Topsakal ve görevli cumhuriyet savcılarından bilgi aldı.

Açıklamada operasyona ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Yeldan, devletin uyuşturucuyla mücadelede kararlı bir duruş sergilediğini, görev alan emniyet mensuplarının milletin huzur ve güvenliği için gece gündüz fedakarca çalıştığını kaydetti.

Sokakları zehir tacirlerinden arındırmanın ve gençlerin geleceğini korumanın devlet olmanın en temel sorumluluğu olduğunu vurgulayan Yeldan, "Gençlerimizi karanlığa sürüklemek isteyen hiçbir suç odağına asla geçit verilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti, gençlerini uyuşturucu bataklığına teslim etmeyecek kadar güçlü, köklü ve sarsılmaz bir iradeye sahiptir." görüşlerini paylaştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ali Yeldan, Başsavcı, Güvenlik, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narkokapan-İzmir Operasyonu Başarıyla Süreklilik Kazanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti
Trump’ın Gazze teklifine Macron’ndan olumsuz yanıt: Sıcak bakmıyor Trump'ın Gazze teklifine Macron'ndan olumsuz yanıt: Sıcak bakmıyor
Antalya’da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı Antalya'da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
Otoyol savaş alanına döndü: 100’den fazla araç birbirine girdi Otoyol savaş alanına döndü: 100'den fazla araç birbirine girdi
Danla Bilic altıncı kez ameliyat masasına yatacak: Yanlış dolgu operasyonunun sonuçları Danla Bilic altıncı kez ameliyat masasına yatacak: Yanlış dolgu operasyonunun sonuçları
Roman vatandaşlar için yeni eylem planı devrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Roman vatandaşlar için yeni eylem planı devrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

20:52
ABD Başkanı Trump: Suriye hükümeti, YPG’nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ’lı mahkumları yakaladı.
ABD Başkanı Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı.
20:15
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında
19:37
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu
19:22
“Hapse giren adamdan sanatçı olmaz“ demişti Deniz Seki’den Bayhan’a sürpriz bir teklif var
"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var
18:53
ABD, Suriye’de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
18:39
Suriye ile YPG, Haseke’de anlaşmaya vardı
Suriye ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 21:01:19. #7.11#
SON DAKİKA: Narkokapan-İzmir Operasyonu Başarıyla Süreklilik Kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.