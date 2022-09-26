Narkotik dedektör köpeğin çantadaki uyuşturucuyu bulması

Zanlıların adliyeye sevk edilmesi Yolcu otobüsünde kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ - Elazığ'da yolcu otobüsünde 3 kilo 650 gram kubar esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Elazığ- Bingöl karayolundaki uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpeği "Nina" yardımıyla arama yaptı.

Yapılan aramada otobüsün bagajında bulanan bir çantada iki parça halinde 3 kilo 650 gram kubar esrar ele geçirildi, şüpheliler M.K. (26) ve M.Y. (26) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Öte yandan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma ve takip sonrası kent merkezinde belirlenen bir ikamete operasyon düzenledi.

Dedektör köpek marifetiyle şüpheli C.Y. ve ikametinde yapılan aramada 206,5 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan C.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.