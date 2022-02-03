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İzmir'de jandarmadan uyuşturucu tacirlerine baskın - Son Dakika

İzmir'de jandarmadan uyuşturucu tacirlerine baskın

03.02.2022 10:44

İzmir'de jandarmadan uyuşturucu tacirlerine baskın Narkotik dedektör köpekler, uyuşturucuların yerini tek tek buldu İzmir'in Torbalı ilçesinde bir adrese baskın düzenleyen jandarma ekipleri, narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramada 1 kilogramın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

İzmir'de jandarmadan uyuşturucu tacirlerine baskın

Narkotik dedektör köpekler, uyuşturucuların yerini tek tek buldu

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde bir adrese baskın düzenleyen jandarma ekipleri, narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramada 1 kilogramın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı Yazıbaşı Mahallesi Karataş mevkiinde bulunan bir adreste, Y.K. ve A.K. tarafından uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Önceden belirlenen adrese Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve uyuşturucu madde arama köpek unsuru ile 2 Şubat tarihinde operasyon gerçekleştirildi.

Adreste yapılan aramada, bin 100 gram kubar esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet 9 mm. çapında fişek, 1 adet av tüfeği ve 27 adet fişek, 1 adet elektronik terazi, 10 bin 509 lira suçtan elde edilen nakit para ve arama esnasında uyuşturucu madde (kenevir) ele geçirildi. Aramalarda ayrıca üretim tesisi olarak kullanılan bir depo içerisinde, ısı - nem ayarlayıcı havalandırma sistemi, 3 adet 100 metrelik havalandırma borusu, 1 adet vantilatör, 750 adet içi toprak dolu saksı ele geçirildi.

2 şüpheli gözaltında

Öte yandan operasyon kapsamında, uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen Y.K. ve A.K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

İzmir'de jandarmadan uyuşturucu tacirlerine baskın
İzmir'de jandarmadan uyuşturucu tacirlerine baskın
İzmir'de jandarmadan uyuşturucu tacirlerine baskın
İzmir'de jandarmadan uyuşturucu tacirlerine baskın
İzmir'de jandarmadan uyuşturucu tacirlerine baskın
İzmir'de jandarmadan uyuşturucu tacirlerine baskın

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Uyuşturucu, Narkotik, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de jandarmadan uyuşturucu tacirlerine baskın - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de jandarmadan uyuşturucu tacirlerine baskın - Son Dakika
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