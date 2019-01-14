Son Dakika Haberleri: Narkotik Köpeği, Çalıların İçine Gizlenmiş Uyuşturucuyu Buldu

Narkotik Köpeği, Çalıların İçine Gizlenmiş Uyuşturucuyu Buldu

1 saat önce

Narkotik köpeği, çalıların içine gizlenmiş uyuşturucuyu buldu Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltıBURDUR - Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeği ile çalıların arasına kavanoz içine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.

Narkotik köpeği, çalıların içine gizlenmiş uyuşturucuyu buldu
Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

BURDUR - Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeği ile çalıların arasına kavanoz içine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Bucak ilçesi'ne Antalya'dan uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takiplerin ardından jandarma ekipleri, alınan arama kararların ardından 8 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Şüphelilerin evlerine yönelik düzenlenen operasyonlara narkotik arama köpeği tarafından da aramalar yapıldı. Narkotik köpeği tarafından yapılan aramalarda çalıların arasına kavanoz içinde gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.
Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınırken, 752 gram eroin maddesi, 30 gram kubar esrar,
55 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, yasaklı yayın kapsamında olan ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile ilgili "Işıklar" Yayınevine" ait Dinimin Direği Namaz İsimli Kitap, 1 adet ruhsatsız 7,65 mm çapında seri numarası tespit edilemeyen çek vizor marka tabanca, 8 adet 7,65 mm çapında fişek ele geçirildi.
Bucak Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, 5 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 1 şüphelinin sorgusu devam ediyor. Adli mercilere sevk edilen 1 kişi ise tutuklandı, 1 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:33 Kaynak: İHA

Burdur, Narkotik, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PKK'nın Kış Üslenmesine Eş Zamanlı Operasyon! 4 İlde Yayla Evlerine Sıkı Takip Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı

Şanlıurfa'da 2 Aile Arasındaki Kavgada Silahlar Konuştu: 2 Ölü, 1'i Asker 13 Yaralı Termometreler -35 Dereceyi Gördü, Tilkililer Donarak Telef Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 14:31:34. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Narkotik Köpeği, Çalıların İçine Gizlenmiş Uyuşturucuyu Buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]