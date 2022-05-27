Narkotik köpeği uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika
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Narkotik köpeği uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

27.05.2022 09:52
Narkotik köpeği uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Narkotik köpeği ile yapılan yol kontrollerinde yolcu valizinde gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik köpeği ile yapılan yol kontrollerinde yolcu valizinde gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde jandarma ekipleri tarağından narkotik köpeği kullanılarak yol denetimleri gerçekleştirildi. Kayseri- Malatya karayolu Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü geçişinde durdurulan bir otobüste arama yapıldığı sırada, köpek İ.K isimli yolcunun valizine duyarlılık gösterdi. Valizde yapılan aramada 750 gram kubar esrar ve 200 gram bonzai ele geçildi. Gözaltına alınan İ.K. hakkında adli süreç başlatıldı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Narkotik, Gürün, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Narkotik köpeği uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika


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