Narlıdere'de Okur-Yazar Buluşma Günleri Başlıyor

(İZMİR) - Narlıdere Belediyesi Okur - Yazar Buluşma Günleri 22 Kasım'da başlıyor. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Kadın Yazarlar Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlik, 22–25 Kasım tarihleri arasında Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Dört gün boyunca sürecek etkinlikler kapsamında, kadına yönelik şiddetin toplumsal, psikolojik ve hukuki boyutlarını ele alan kapsamlı bir söyleşi dizisi düzenlenecek.

Etkinlik boyunca ayrıca imza günleri, atölyeler, müzik dinletileri ve çeşitli kültürel buluşmalar Narlıderelilerle bir araya gelecek. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, kadınların sesini güçlendirmeyi ve edebiyat aracılığıyla toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen program, tüm vatandaşlara açık olacak.