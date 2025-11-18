Narlıdere'de Okur-Yazar Buluşma Günleri Başlıyor - Son Dakika
Narlıdere'de Okur-Yazar Buluşma Günleri Başlıyor

18.11.2025 10:55
Narlıdere Belediyesi, 22-25 Kasım tarihlerinde Okur-Yazar Buluşma Günleri düzenliyor. Etkinlikler, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, kadın yazarların katkılarıyla gerçekleşecek ve katılımcılara çeşitli söyleşiler, atölyeler ve müzik dinletileri sunulacak.

(İZMİR) - Narlıdere Belediyesi Okur - Yazar Buluşma Günleri 22 Kasım'da başlıyor. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Kadın Yazarlar Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlik, 22–25 Kasım tarihleri arasında Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Narlıdere Belediyesi'nin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenleyeceği Okur – Yazar Buluşma Günleri, 22 Kasım'da başlıyor.

Kadın Yazarlar Derneği'nin katkılarıyla düzenlenecek Narlıdere Belediyesi Okur – Yazar Buluşma Günleri, 22–25 Kasım tarihleri arasında Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Dört gün boyunca sürecek etkinlikler kapsamında, kadına yönelik şiddetin toplumsal, psikolojik ve hukuki boyutlarını ele alan kapsamlı bir söyleşi dizisi düzenlenecek.

Etkinlik boyunca ayrıca imza günleri, atölyeler, müzik dinletileri ve çeşitli kültürel buluşmalar Narlıderelilerle bir araya gelecek. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, kadınların sesini güçlendirmeyi ve edebiyat aracılığıyla toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen program, tüm vatandaşlara açık olacak.

Kaynak: ANKA

Etkinlik, Edebiyat, Kültür, Son Dakika

Narlıdere'de Okur-Yazar Buluşma Günleri Başlıyor

SON DAKİKA: Narlıdere'de Okur-Yazar Buluşma Günleri Başlıyor - Son Dakika
