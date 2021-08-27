Narlıdere'den 30 Ağustos'a coşkulu kutlama - Son Dakika

Pazartesi günü, saat 20.00'de, Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşecek konserde ünlü sanatçılar Sibel Alaş ve Jale sahne alacak. Başkan Ali Engin "Zafer Bayramımızın coşkusunu birlikte yaşamak için herkesi 30 Ağustos'ta meydanlara bekliyoruz" dedi.

ZAFER KONSERİ PAZARTESİ GÜNÜ, 20.00'DE

Narlıdere Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gündüz saatlerinde başlayacak. Türk Bayrakları ve balonlarla süslenen belediye araçları, gün içinde sokak sokak gezerek zafer şarkıları çalacak. Akşam 20.00'de, Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek konserde ise zaferin coşkusu ikiye katlanacak. Sunuculuğunu Hakan Eren'in üstleneceği gecede, 90'ların unutulmaz sanatçıları Sibel Alaş ve Jale sahne alacak. En güzel şarkılar ve zafer türküleri Narlıdereliler için seslendirilecek. Gecenin sonunda balon gösterisi gerçekleştirilecek.

"HERKESİ BEKLİYORUZ"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "Zafer Bayramımızın 99. Yıldönümünü coşkuyla, meydanlarda kutlayacağız. Pazartesi günü gerçekleşecek konserimize tüm Cumhuriyet sevdalılarını bekliyoruz" dedi.