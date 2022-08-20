3 seferle Ay'a yolculuk! NASA'nın derdi başka

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzun süre sonra yeniden Ay'a insanlı uçuşu yapmayı hedefliyor. Kurum, görev planı kapsamında ilk üç hedefini belirledi. Artemis 1, 2 ve 3 olarak adı verilen programlar gerçekleştirilebilirse devamında planlananlar oldukça heyecan verici. Bu kapsamda NASA, Ay'da gidilecek noktaları belirledi.

NASA AY'DA BUZ TOPLAMAK İSTİYOR

NASA, Artemis ile birlikte 2025 yılında Ay'a astronot göndermeyi hedefliyor. Tüm programı ayrıntısına kadar planlayan ajans, şimdi de Ay'da gidilecek konumları açıkladı. 13 bölgeyi işaretleyen NASA, bölgeler hakkında bazı kritik bilgiler de verdi.

İşaretlenen bölgeler, Ay'ın güney kutbunda yer alıyor. Ajans, işaretlenen bölgelerde su, buz ve karanlık kraterlerde bulunan önemli kaynaklar olduğuna inanıyor. NASA'nın Gezegen Bilimi Bölümü'nün Ay bilimi lideri Sarah Noble, dün düzenlenen basın toplantısında bölgelerin daha önce keşfedilmediğini belirtti.

NASA, ilk ilk olarak 3 etaptan oluşan proje için düğmeye basmış durumda. Artemis görevinin ilk adımını Mayıs ayında başlatmak isteyen NASA, ilk adımlarını Mayıs ayında atmaya başladı. İlk etapta projeyi 2028'e kadar başlatmayı hedefleyen NASA, dönemin başkanı Donald Trump'ın baskılarıyla hedefini 4 yıl daha erkene çekerek 2024'te Ay'a ilk insan inişini gerçekleştirecekti. Ancak bu erken fırlatma, birçok engele takılmıştı. Her şeye rağmen projenin 2025'te gerçekleşmesi bekleniyor.

3 AŞAMALI PROJENİN İLKİ

Uzun soluklu projenin ilk adımı olan Artemis 1, misyonun geneli için için öncü niteliği taşıyor. Bu ilk adım, Artemis 2 programı ile Ay'ın yörüngesine mürettebatlı bir uçuş öncesi roketleri ve sistemleri test etmek için gerçekleştirilecek. İkinci adımın da başarılı geçmesi durumunda 2025'e ertelenen Artemis 3 ile Ay yüzeyine mürettebatlı bir iniş yapılacak.