NASA, büyük ödüllü CineSpace kısa film yarışmasını başlattı - Son Dakika
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NASA, büyük ödüllü CineSpace kısa film yarışmasını başlattı

16.05.2022 16:34
NASA, büyük ödüllü CineSpace kısa film yarışmasını başlattı

NASA ve Houston Sinema Sanatları Derneği'nin 10 bin dolar büyük ödüllü CineSpace kısa film yarışması başladı.

NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) ile Houston Sinema Sanatları Derneği'nin her yıl düzenlediği CineSpace kısa film yarışması bu sene de gerçekleşiyor. İster deneyimli, ister acemi, herhangi bir tecrübe şartı aranmaksızın herkesin katılabildiği yarışmanın kazananı büyük ödülün sahibi olacak.

Başvuru yapabilmek için 18 yaş ve üzeri olmak gerekiyor. 18 yaşın altındaki kişiler ise ebeveyn veya vasilerinin imzasıyla katılım sağlayabilecek. Ayrıca ikinci bir şart da: filmin İngilizce olması. Farklı dilde olan filmler de kabul ediliyor ancak incelenebilmesi için İngilizce altyazılı bir kopyasının gönderilmesi gerekiyor.

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Yarışmanın web sitesinde yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"NASA ve Houston Sinema Sanatları Derneği bir kez daha bir araya gelerek, her yıl düzenlenen CineSpace Kısa Film Yarışması'na yine ev sahipliği yapıyor. Dünyanın dört bir yanından film yapımcılarını, editörleri ve animatörleri NASA'nın dijital arşivlerini keşfetmeye ve gerçek NASA görüntülerinden ilham alan ve bunları bir araya getiren kısa filmler oluşturmaya davet ediyor."

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Kaynak: Shiftdelete

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