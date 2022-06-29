CAPSTONE'un tahminen 13 Kasım'da Ay'a varması planlanıyor ve veri toplamak için en az altı ay boyunca Ay'ın yörüngesinde kalması öngörülüyor.

Kaynak: AA

Yeni Zelanda, NASA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika › Teknoloji › NASA, CAPSTONE uzay aracını Ay'ın yörüngesine doğru fırlattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.