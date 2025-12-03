NASA tarih vererek uyardı! Telefon, internet, elektrik hepsi etkilenecek - Son Dakika
NASA tarih vererek uyardı! Telefon, internet, elektrik hepsi etkilenecek
03.12.2025 10:22
NASA, pazar günü meydana gelen güneş patlamasından sonra yarın orta seviye "jeomanyetik fırtınalar" görülebileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, güneş patlamasının radyo sinyallerini, elektrik şebekelerini ve navigasyon sinyallerini etkileyebileceği vurgulandı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), pazar günü meydana gelen güneş patlamasının ardından "jeomanyetik fırtına" uyarısı yaptı.

ELEKTRİK ŞEBEKELERİ, NAVİGASYON SİNYALLERİ ETKİLENEBİLİR

NASA'nın internet sitesinden, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ile yapılan ortak açıklamada, 30 Kasım'da güçlü güneş patlaması meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, güneş patlamasının radyo sinyallerini, elektrik şebekelerini ve navigasyon sinyallerini etkileyebileceği ifade edildi.

YARIN "ORTA SEVİYE" JEOMANYETİK FIRTINA UYARISI

NOAA, güneşte meydana gelen patlamanın etkileri nedeniyle yarın "orta seviye" jeomanyetik fırtınaların görülebileceği uyarısında bulundu.

Kurum, tahminlerde belli ölçüde belirsizlik bulunduğunu vurgulayarak, fırtınanın bugün de etkili olabileceğine işaret etti.

Kaynak: AA

