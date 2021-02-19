NASA'nın uzay aracı Perseverance'ın iniş yaptığı Mars'taki Jezero Krateri ve Burdur'daki Salda Gölü arasında nasıl bir bağ var? - Son Dakika
BBC

NASA'nın uzay aracı Perseverance'ın iniş yaptığı Mars'taki Jezero Krateri ve Burdur'daki Salda Gölü arasında nasıl bir bağ var?

19.02.2021 09:52
NASA'nın uzay aracı Perseverance'ın iniş yaptığı Mars'taki Jezero Krateri ve Burdur'daki Salda Gölü arasında nasıl bir bağ var?, System.String[]

NASA'nın uzay aracı Perseverance, yedi aylık yolculuğunu tamamlayıp Mars'a başarılı iniş yaptı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay aracı Perseverance, yedi aylık yolculuğunu tamamlayıp Mars'a başarılı iniş yaptı.

Bir ton ağırlığındaki araç, Perşembe günü TSİ 23.55'te Jezero adlı kratere indi. Kraterde milyarlarca yıl önce dev bir göl olduğu düşünülüyor.

Araç, Kızıl Gezegen'de kalışı süresince geçmiş yaşam izlerini araştıracak.

Perseverance'tan önceki Mars görevlerinde, daha çok gezegenin yaşanabilirliği üzerine araştırmalar yapıldı. Biyolojik yaşantının varlığı için geçmişteki şartların uygun olup olmadığına bakıldı. Bu soruya artık olumlu yanıt alınmış durumda.

2000'li yıllarda gezegende araştırmalar yapan Spirit ve Opportunity ile yakın zaman önce Curiosity, Mars'ın bir zamanlar daha sıcak ve ıslak bir gezegen olduğunu, daha kalın bir atmosfere sahip olduğunu ortaya koydu.

Perseverance, kendinden önceki robotların bilgileri ışığında, eğer bir zamanlar var oldularsa, ilkel yaşam formalarının izini arayacak. Bunun için de bir zamanlar devasa bir göl olan Jezero'ya indirildi.

Bu kurumuş krater gölünün Burdur'daki Salda Gölü ile benzer nitelikler taşıdığı düşünülüyor. Özelliklede minerolojilerinin.





Salda'daki hidromagnezit tortular, mikroplar tarafından aşındırılarak şu anki halini almış kayalar. Okyanuslardaki resif veya mercan kayalıklarına benzeyen bu oluşumlara mikrobiyalit deniyor.

Bilim insanları, Jezero kraterinde benzer bir oluşumun kalıntılarına rastlamanın, gezegendeki geçmiş yaşam adına "dev" bir haber olacağını dile getiriyor.

NASA'nın konu ile ilgili makalesinde "Jezero kraterine seyahat edemeyebilirsiniz ama ona en yakın yeri görmeye gidebilirsiniz: Salda Gölü, Türkiye" ifadesi yer alıyor.

Jezero Krateri ismini Bosna-Hersek'teki aynı adlı şehirden alıyor. Slav dillerinde "jezero" aynı zamanda "göl" anlamına geliyor.

45 km çapındaki kraterde kil ve karbonat dahil birçok kaya türü bulunuyor. Bunların içinde bulunacak organik moleküller geçmişe dair yaşam belirtisi anlamına gelecek.





BBC'ye konuşan California Üniversitesi'nden gezegen bilimci Bethany Ehlmann, tıpkı Dünya'nın ilk yaşam formlarının araştırıldığı gibi Mars'ta mikrobiyolojik yaşam kalıntısı araştıracaklarını söyledi.

Ehlmann, "Bu yaşam formlarının Dünya'da 3.5 milyar yıl önce yaşadığını biliyoruz. Cevabını aradığımız soru; bunların Mars'ta da 3.5 milyar yıl önce, göl diplerinde yaşayıp yaşamadığı" dedi.

Beklenti, Perseverance'ın yapacağı araştırmaların sonuçlarının Dünya'da alınacağı yönünde. Aracın, elde ettiği kaya örnekleri, başka bir araçla Dünya'ya geri getirilecek.





NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın milyarlarca dolar maliyetli ortak projesi ile daha küçük bir aracın 2026 yılında Jezero kraterine gönderilerek, Perseverance'ın bıraktığı tüpler içindeki kaya örneklerini toplaması planlanıyor. Araç daha sonra yörüngeye çıkacak ve burada bir uydu tarafından yakalanarak, ileri araştırmalar için Dünya'ya geri getirilecek.

SpaceX hali hazırda Mars'a gidecek uzay aracının roket testlerini yapıyor. Amaç öngörülebilir bir gelecekte Mars'a insanlı uçuş gerçekleştirmek.

Perseverance da bu araştırmalar kapsamında, "Mars'ın karbondioksit ağırlıklı atmosferinden, solunabilir oksijen elde edilebilir mi?" sorusuna yanıt arayacak.

NASA'nın bilim araştırmaları sorumlusu Dr Thomas Zurbuchen, "Eğer Himalayalar ve Alpler'deki bir jeolojik örneğin niteliğini gerçekten anlamak istiyorsak, insanları oraya götürmeliyiz. Bu Mars'ta da aynı" dedi.

NASA'nın uzay aracı Perseverance'ın iniş yaptığı Mars'taki Jezero Krateri ve Burdur'daki Salda Gölü arasında nasıl bir bağ var?
NASA'nın uzay aracı Perseverance'ın iniş yaptığı Mars'taki Jezero Krateri ve Burdur'daki Salda Gölü arasında nasıl bir bağ var?
NASA'nın uzay aracı Perseverance'ın iniş yaptığı Mars'taki Jezero Krateri ve Burdur'daki Salda Gölü arasında nasıl bir bağ var?
NASA'nın uzay aracı Perseverance'ın iniş yaptığı Mars'taki Jezero Krateri ve Burdur'daki Salda Gölü arasında nasıl bir bağ var?

Salda, Uzay, NASA, Mars, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya NASA'nın uzay aracı Perseverance'ın iniş yaptığı Mars'taki Jezero Krateri ve Burdur'daki Salda Gölü arasında nasıl bir bağ var? - Son Dakika Dünya

BBC

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