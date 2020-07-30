- NASA'nın yeni nesil uzay aracı Perseverance Mars'a gönderildi - Son Dakika

- NASA'nın yeni nesil uzay aracı Perseverance Mars'a gönderildi

MANCHESTER - NASA'nın yeni nesil uzay aracı Perseverance, Mars'taki yaşamı keşfetmek için yola çıktı.

Mars'ın keşfinde yeni bir döneme kapı açan NASA'nın yeni nesil uzay aracı Perseverance, potansiyel geçmiş yaşamın izlerini aramak için Florida'nın Cape Canaveral kentinden Mars'a gönderildi. NASA'nın 2.4 milyar dolarlık uzay aracı, Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonundan yerel saatle 07.50'de kalkış yaptı. Aracın önümüzdeki Şubat ayında Mars'a ulaşması bekleniyor.

NASA'nın Mars'ta antik yaşamın izlerini araştırmak ve insanlı yolculuğun yollarını bulmayı amaçladığı Perseverance uzay aracına Ingenuity adı verilen mini bir helikopter de eşlik edecek. Bilim adamlarının Mars'ta geçmiş mikrobiyal yaşamın potansiyel kanıtı olabileceğinden şüphelenmesi üzerine keşfe çıkacak olan Perseverance, karbondioksit açısından zengin Mars atmosferinin unsurlarını gelecekteki astronotlar için oksijen üretmesi üzerine bir deney yapacak. Uydu görüntülerinden 3.5 milyar yıl önce eski bir göl olduğu düşünülen ve Jezerk Crater adı verilen bölgeye gönderilecek olan Perseverance, Mars'a iniş yaptığında kaya ve toprak örneklerini toplayacak.

NASA yöneticisi Jim Bridenstine, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Son derece heyecanlıyım. Çünkü Mars 2020'yi Perseverance robotuyla başlatacağız. Ama burada çok daha fazlası var. Tarihte ilk kez Mars'a başka bir dünyada yaşamı bulmak için açık bir görevle gidiyoruz" dedi.

Bridenstine, "Uzaya gitmek her zaman zor. Hiç kolay olmamıştı. Bu durumda her zamankinden daha da zor. Çünkü bir salgının ortasında yapıyoruz" şeklinde konuştu.