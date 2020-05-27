NASA SpaceX: Özel şirketin uzaya astronot taşıyacağı ilk seferle ilgili neler biliniyor? - Son Dakika
BBC

NASA SpaceX: Özel şirketin uzaya astronot taşıyacağı ilk seferle ilgili neler biliniyor?

Elon Musk’ın şirketi SpaceX, Crew Dragon adlı uzay aracını iki astronotla birlikte uzaya gönderiyor.

NASA SpaceX: Özel şirketin uzaya astronot taşıyacağı ilk seferle ilgili neler biliniyor?, System.String[]

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Crew Dragon adlı uzay aracını iki astronotla birlikte bugün uzaya gönderiyor.

Bu görevle ilgili merak edilen sorulara yanıtları derledik.

Neden bir özel şirket NASA'nın astronotlarını taşıyor?

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2000'lerden beri Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ekibinin taşınması işini devretmeyi planlıyordu. 2003'te Columbia uzay aracı Dünya'ya dönerken düşmüş, ardından NASA Ay'a seyahat edecek bir uzay aracı geliştirme işine yoğunlaşmıştı.

ISS'ye ekip ve kargo taşımada özel şirketleri kullanmak bu program açısından gerekli bir adımdı. 2014'te girişimci Elon Musk'ın şirketi SpaceX ve havacılık devi Boeing, NASA'nın ekip transferi için açtığı ihaleyi kazandı. SpaceX, astronotları taşıyan uzay aracı Crew Dragon'u Çarşamba günü Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon 9 roketi ile ateşleyecek.

SpaceX nedir?

SpaceX, Falcon 9 ve Falcon Heavy roketleri eşliğinde uzay araçlarına ticari ve hükümet ile güdümlü kalkış hizmetleri sağlayan bir Amerikan şirketi. Elon Musk, uzay ulaşımının maliyetini düşürerek Mars'ta koloni kurma amacıyla 2002'de şirketi kurdu.

SpaceX, yeniden kullanımını sağlama amacıyla roket parçalarını itici güçle Dünya'ya geri getiren ilk özel şirket oldu. ISS'ye düzenli kargo uçuşları yapan şirket, artık astronot taşımayı da hedefliyor. Şirket, Starship adı verdiği ve insan taşıyan daha büyük uzay araçları geliştirmeye çalışıyor. Böylece Mars'a yerleşim adımlarının hızlandırılması hedefleniyor.

Elon Musk kimdir?

Güney Afrika'da doğan Elon Musk, online ödeme servisi PayPal ve eBay satışlarıyla 160 milyon dolar servet edindi. İnsanları uzaya taşıma arzusuyla SpaceX'i kurdu. Bunun dışında Tesla gibi elektrikli araba üretimine ağırlık veren başka şirketler de kurdu.

Renkli kişiliği ve yaşam tarsi ile bazı film karakterlerine esin kaynağı oldu ( Robert Downey Jr'ın Marvel'deki Tony Stark karakteri). Ancak attığı kimi tweetler nedeniyle hakkında dava açıldı ve Tesla'nın CEO'su olmaya devam etse de başkanlık görevinden alındı.

Bu sefer, neden önemli?

Uzay mekiğinin 2011'de fonksiyonunun sona ermesiyle NASA kendi astronotlarını Soyuz araçlarıyla taşıması için Rusya'ya on milyonlarca dolar ödeme yapıyor. Florida'dan Crew Dragon'un kalkışı, 9 yıldır ABD topraklarından uzaya ilk insan taşıma misyonu olacak. Bu nedenle uzaya insan taşıma yarışında Amerika'nın prestijini yeniden kazanmasında önemli bir adım olarak görülüyor. Bu ayrıca bir özel şirketin astronot taşıdığı ilk sefer olacak.





Crew Dragon nedir?

Crew Dragon, Çarşamba günü ISS'ye astronotları taşıyacak olan uzay aracı. Dragon adı verilen ve kargo amaçlı imal edilen uzay aracının geliştirilmiş hali denebilir. Maksimum 7 kişi taşıma kapasitesine sahip, ama NASA uçuşlarında dört kişi taşınacak.

Küçük roket motorlarıyla donanımlı olması sayesinde uzayda manevra yapabilen ve uzay istasyonuna kendi başına kilitlenebilen özellikte. Daha önce insan taşıyan uzay araçlarının tersine bunda ekip kabininde düğmeler yerine dokunmatik ekran kontrolü bulunuyor.

Astronotlar kimler?

NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley 2000'de seçilmiş ve uzay mekiği ile iki kez uzay uçuşu yapmıştı. Hurley uzayda toplam 28 gün 11 saat, Behnken ise 29 gün 12 saat kalmış, 37 saati de uzay yürüyüşü ile geçirmişti. Her ikisi de astronotlarla evli.

Astronotlar araçta ne yapacak?

Crew Dragon ile yörüngeye girdikten sonra astronotlar aracın çevre kontrol sistemini, göstergeleri, kontrolleri ve manevra motorlarını teste tabi tutacak. Uzay istasyonuna kilitlenmek üzere yakaşırken otomatik kilitleme sistemini kontrol edip, aracın istasyondaki diğer görevler için uygunluğunu test edecekler. Dünya'ya dönüş sırasında ise Crew Dragon, Atlantik Okyanusu'na paraşütle iniş yapacak. Daha sonra kapsül ve ekip, Go Navigator adlı gemiye alınacak.





Kalkış sırasında sorun olursa ne olacak?

Crew Dragon, acil durum anında ekibin hayatını kurtarmak üzere tasarlanmış bir iptal sistemine sahip. Kalkış sırasında roket motorunda kesinti gibi herhangi bir sorun olursa, araçtaki motor devreye girerek ekibin bulunduğu kapsülü paraşütle roketten dışarı fırlatacak.

Astronotların tulumu nasıl tasarlanmış?

Astronotların kapsülde giyeceği tulumun tasarımı eski tasarımlardan oldukça farklı. Eski turuncu renkli kaba Tulum ve yuvarlak kaskların tersine, SpaceX tulumları ince ve beyaz renkli, kaskları ise üç boyutlu yazıcılarda her astronotun ölçüsüne uygun özel imal edilmiş.

Bu giysiler, Hollywood filmlerinin kostüm tasarımcısı ve Batman, X-Men ve Thor gibi filmlerde çalışmış Jose Fernandez tarafından tasarlanmış. Tasarımda, kabin basıncının düşmesi gibi acil durumlarda astronotları korumaya yönelik pratik unsurlara da dikkat edilmiş.

Sonra ne olacak?

Crew Dragon seferi başarılı olursa SpaceX ISS'ye 6 "operasyonel" sefer daha yapacak. NASA ile yapılan 2,6 milyar dolarlık sözleşme bunu gerektiriyor. Boeing'in de NASA ile yaptığı 4,2 milyar dolarlık anlaşması, CST-100 Starliner aracı ile uzay istasyonuna astronot taşınmasını içeriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Elon Musk, NASA, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 08:07 

Son Dakika Dünya NASA SpaceX: Özel şirketin uzaya astronot taşıyacağı ilk seferle ilgili neler biliniyor? - Son Dakika Dünya

Son Dakika

ABD'de "siyahi ırkçılık" bitmiyor! Skandal görüntü sonrası sokaklara dökülen halk polisle çatışıyor ABD ayakta! Polisin bir vatandaşı boğarak öldürmesi, halkı sokaklara döktü Rahip, koronavirüsü durdurmak için kendini toprağa gömüp etrafında ateş yaktı Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı Koronavirüsün bulaştırıcılığı ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Yeni araştırmada 11 gün detayı dikkat çekti 'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü "Kumarhaneler Kralı" Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım         
14:15
Survivor'da yaşadığı aşk sona eren Mauro Icardi'nin kardeşi Ivana Icardi, bir başka yarışmacıyla ilişkiye girdi Survivor'da yaşadığı aşk sona eren Mauro Icardi'nin kardeşi Ivana Icardi, bir başka yarışmacıyla ilişkiye girdi         
14:15
Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti         
13:48
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi         
13:17
Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı         
13:13
Zeynep'i bıçaklayarak öldüren milli boksör suç makinesi çıktı Zeynep'i bıçaklayarak öldüren milli boksör suç makinesi çıktı         
13:08
ABD'de ABD'de "siyahi ırkçılık" bitmiyor! Skandal görüntü sonrası sokaklara dökülen halk polisle çatışıyor         
12:58
Babası tarafından öldürülen Down sendromlu kız çocuğunun cansız bedenini sıçanlar yedi Babası tarafından öldürülen Down sendromlu kız çocuğunun cansız bedenini sıçanlar yedi         
12:54
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak         
12:51
Bağımlı koca, dövdüğü karısını kurtarmaya gelen babası ve ağabeyini bıçakladı Bağımlı koca, dövdüğü karısını kurtarmaya gelen babası ve ağabeyini bıçakladı         
12:49
Bir zamanlar balık tutulan, kurbağa sesleri gelen Riva deresinin son hali yürek burktu Bir zamanlar balık tutulan, kurbağa sesleri gelen Riva deresinin son hali yürek burktu         
12:34
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi         
12:27
Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı         
12:19
Japonya'da seyircisiz oynanan futbol maçları için uzaktan tezahürat uygulaması başlıyor Japonya'da seyircisiz oynanan futbol maçları için uzaktan tezahürat uygulaması başlıyor         
12:12
TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi! Pozitif vaka çıkan takıma ve rakibine test yapılacak TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi! Pozitif vaka çıkan takıma ve rakibine test yapılacak         
12:11
23 yaşındaki futbolcu Christian Mbulu, evinde ölü bulundu 23 yaşındaki futbolcu Christian Mbulu, evinde ölü bulundu         
12:11
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız? Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?         
12:09
İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu         
11:57
İngiliz oyuncu Chloe Ferry, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi İngiliz oyuncu Chloe Ferry, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi         
11:56
Ne yağmur dinlediler ne korona! AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu Ne yağmur dinlediler ne korona! AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu         
11:52
Genç kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi, mahalleli camlara döküldü Genç kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi, mahalleli camlara döküldü         
11:51
Batmanlı usta, ayda 15 adet bağlama yapıp tanesini 4 bin TL'ye varan fiyatlarla satıyor Batmanlı usta, ayda 15 adet bağlama yapıp tanesini 4 bin TL'ye varan fiyatlarla satıyor         
11:33
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu         
11:33
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371,9 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371,9 liradan işlem görüyor         
11:31
Kadir'in tutukluluğuna devam kararı geldi! 24 Haziran'da kendisini savunacak Kadir'in tutukluluğuna devam kararı geldi! 24 Haziran'da kendisini savunacak         
11:27
Evinin önünde araba yıkanmasına kızan kadın, lüks cipin üzerine çöp döktü Evinin önünde araba yıkanmasına kızan kadın, lüks cipin üzerine çöp döktü         
11:21
İngilizler araştırdı: Yüzük parmağı uzunluğu koronadan ölme olasılığını azaltıyor İngilizler araştırdı: Yüzük parmağı uzunluğu koronadan ölme olasılığını azaltıyor         
11:13
Canlı yayında biyolojik babasını arayan Uğurcan'a Bursa Belediye Başkanı sahip çıktı Canlı yayında biyolojik babasını arayan Uğurcan'a Bursa Belediye Başkanı sahip çıktı         
11:12
ASELSAN, Türk ordusu için insansız kara aracı üretecek ASELSAN, Türk ordusu için insansız kara aracı üretecek         
11:07
Avrupa'nın devleri, Atalanta forması giyen Robin Gosens için transfer yarışına girdi Avrupa'nın devleri, Atalanta forması giyen Robin Gosens için transfer yarışına girdi         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2020 14:43:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: NASA SpaceX: Özel şirketin uzaya astronot taşıyacağı ilk seferle ilgili neler biliniyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]