Nasa ve Boeing Uzay İstasyonuna Mürettebatsız Test Uçuşu Başlattı - Son Dakika
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Nasa ve Boeing Uzay İstasyonuna Mürettebatsız Test Uçuşu Başlattı

20.05.2022 17:26
Nasa ve Boeing Uzay İstasyonuna Mürettebatsız Test Uçuşu Başlattı

LOS ANGELES, 19 Mayıs (Xinhua) -- NASA ve Boeing Perşembe günü, NASA'nın Ticari Mürettebat Programı'nın bir parçası olarak, Boeing'in CST-100 Starliner uzay aracı için kritik öneme sahip mürettebatsız test uçuşu kapsamında Starliner uzay aracını Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlattı.

LOS ANGELES, 19 Mayıs (Xinhua) -- NASA ve Boeing Perşembe günü, NASA'nın Ticari Mürettebat Programı'nın bir parçası olarak, Boeing'in CST-100 Starliner uzay aracı için kritik öneme sahip mürettebatsız test uçuşu kapsamında Starliner uzay aracını Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlattı. Starliner uzay aracını taşıyan United Launch Alliance'a ait bir Atlas V roketi Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nde bulunan Uzay Fırlatma Kompleksi-41'den Perşembe günü ABD Doğu yakası zaman dilimi ile saat 18.54'te fırlatıldı.

31 dakika sonra yörüngeye oturan Starliner, Uluslararası Uzay İstasyonu ile buluşup kenetlenmek üzere ilerliyor. Starliner'ın, uluslararası uzay istasyonunun Harmony modülünün ön kenetlenme kapısına Cuma günü doğu yakası zaman dilimi ile 19.10'da kenetlenmesi planlanıyor. Starliner, Uluslararası Uzay İstasyonu'na, uçuş testinde kullanılmak üzere NASA'ya ait yaklaşık 227 kg kargo ve mürettebat erzakı ile Boeing'e ait yaklaşık 136 kg kargo taşıyor. NASA, Boeing Yörünge Uçuş Testi-2 olarak adlandırılan görevin, uzay istasyonuna giden ve gelen astronotların yer aldığı düzenli uçuşlar için Boeing'in mürettebat taşıma sistemine onay vermek açısından NASA'ya çok değerli veriler sağlayacağını söyledi.

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Kaynak: Xinhua

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