Nasıl Biz Onlara Ulaşamıyorsak, Uzaylılar da Bize Ulaşamıyor Olabilir" - Son Dakika
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Nasıl Biz Onlara Ulaşamıyorsak, Uzaylılar da Bize Ulaşamıyor Olabilir"

26.03.2022 17:04
Nasıl Biz Onlara Ulaşamıyorsak, Uzaylılar da Bize Ulaşamıyor Olabilir"

Spacemag Türkiye'nin kurucusu Emre Ergül, "Emre Ergül'le Kozmoğrafya" programını internette yayın yapan, tüm Dünya'daki Türkçe konuşanlara hitap eden Radyo Gar'a taşıdı.

Spacemag Türkiye'nin kurucu su Emre Ergül, "Emre Ergül'le Kozmoğrafya" programını internette yayın yapan, tüm Dünya'daki Türkçe konuşanlara hitap eden Radyo Gar'a taşıdı.

Ergül'ün ikinci hafta konuğu tüm Dünya'daki astrofizik üzerine yayın yapan üniversitelerde başucu kitabı olarak kullanılacak olan "A Guide To Close Binary Stars" adlı kitabı kaleme alan astrofizikçi Osman Demircan oldu.

Demircan en merak edilen soruya, "Uzaylılar var mı?"ya cevap verdi:

"Samanyolu galaksisi çok büyük. 100 bin ışık yılı büyüklüğünde. 200 milyar kadar yıldız var. Bu yıldızların etrafında üçer beşer gezegen olsa… Bizimkinde 8 gezegen var. Gezegenleri bir yana bırakın, uydularda bile su katmanları var. Organik moleküller varsa, fiziksel şartlar da uygunsa, moleküllerin birleşmesiyle yaşam oluşabiliyor."

ONLARI "TESADÜFEN" BULABİLİRİZ

Nasıl Biz Onlara Ulaşamıyorsak, Uzaylılar da Bize Ulaşamıyor Olabilir
Osman Demircan.

"Bilim insanları inanıyor, bir yerlerde yaşam olmalı. Şu anda bile 6 bin civarında gezegen keşfedildi. Bunlardan birçoğu Dünya'ya benziyorlar. Samanyolu dışında detay gözlenemiyor. Ama bizim galaksi içinde üstün medeniyetler olmalı. Bizden üstünler de olmalı, daha iptidai yaşam alanlar da olmalı."

"Yıldızlar arası ortalama mesafe 10 ışık yılı. Yani bir yıldızdan diğerine gidebilmek için ışık hızıyla 10 yıl gitmek gerekiyor. Bu ışık hızının onda biriyle bile gidemiyoruz. Bugünkü teknolojimizle en yakın yıldıza 100 bin yılda gidebiliyoruz. ve 1000 kadar yıldızı ziyaret edersek ancak Dünya gibi bir gezegene rastlayabiliyoruz. 100 bin yıl dolaşacağız ki yakın yaldızlara bir medeniyete rastlayabilelim."

"Bugünkü teknolojimizle başka medeniyetleri keşfetme imkanına sahip değiliz. Oraları dinleyemiyoruz bile."

"O medeniyetler var, orada, olmaları gerekiyor, ama biz ulaşamıyoruz. Biz nasıl ulaşamıyorsak, galiba onlar da bize ulaşamıyor."

"Belki bir gün tesadüfen anlamlı bir mesaja rastlayabileceğiz."

Emre Ergül'le Kozmoğrafya, her Cuma TSİ 19.00'da internet radyosu Radyo Gar'da.

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Osman Demircan, Samanyolu, Türkiye, Radyo, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

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