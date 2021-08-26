"Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Melih Bulu'yu görevden almasının ardından vekil rektör olarak görevlendirdiği Prof. Dr. Naci İnci'yi Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak atadı. Resmi olarak görevine başlayan Naci İnci, dün makamından ayrılarak aracına yöneldiği sırada karşılaştığı öğrencilere nezaketen "Nasılsınız?" diye sordu.

"KİME SELAM VERİYORSUNUZ?"

Öğrenciler bu soruya "İyi değiliz. Nasıl iyi olabiliriz sizce? Hala el sallayabiliyorsunuz. Kime selam veriyorsunuz? Hala yüzümüze bakabiliyorsunuz . Utanmadan 'nasılsınız' diye sorabiliyorsunuz!" ifadeleriyle karşılık verdi.

Naci İnci de bir şey demeden aracına binerek üniversiteden ayrıldı.