NATO, 30 bin askerle Norveç'te tatbikat yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi

NATO, 30 bin askerle Norveç'te tatbikat yapıyor

14.03.2022 21:47
NATO, 30 bin askerle Norveç'te tatbikat yapıyor

NATO, yaklaşık 30 bin asker, yüzlerce uçak ve geminin katılımıyla Norveç'te tatbikat düzenliyor.

NATO, yaklaşık 30 bin asker, yüzlerce uçak ve geminin katılımıyla Norveç'te tatbikat düzenliyor.

Mart ve nisan boyunca sürecek "Soğuk Mukabele 2022" (Cold Response 2022) tatbikatına, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan NATO müttefiklerinin yanı sıra ittifakın ortakları İsveç ve Finlandiya'dan askerler katılıyor.

Hava, kara ve deniz unsurlarının tatbikatında 27 ülkeden 30 bin asker, 220 uçak ve 50'den fazla gemi, soğuk hava koşulları ve zorlu arazide eğitimler yapıyor.

Tatbikatta, "Norveç'in saldırıya uğradığı ve ittifak anlaşmasının toplu savunmayı öngören 5. maddesinin harekete geçirildiği" senaryo uygulanıyor.

NATO'dan yapılan açıklamada, tatbikatın savunma amaçlı olduğu, uzun süre önce planlandığı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla bağlantılı olmadığı vurgulandı.

NATO müttefiklerinin tatbikatlarda şeffaf davrandığı ve uluslararası taahhütlere saygı gösterdiği belirtilen açıklamada, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı üyesi tüm ülkelerden gözlemciler Soğuk Mukabele tatbikatına davet edilmiştir ancak Rusya daveti reddetmiştir. Norveç gözlemciler için kayıtları 23 Mart'a kadar uzatmıştır." ifadesi kullanıldı.

YORUMLAR
500
Senegal'in güneyindeki ayrılıkçı gruba operasyon düzenlendi Senegal'in güneyindeki ayrılıkçı gruba operasyon düzenlendi Nijerya'daki uçak yakıtı kıtlığı nedeniyle uçuşlar iptal ediliyor Nijerya'daki uçak yakıtı kıtlığı nedeniyle uçuşlar iptal ediliyor

Tatbikat, Norveç, Asker, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO, 30 bin askerle Norveç'te tatbikat yapıyor - Son Dakika


Son Dakika
21:39 Derbide sarı kart! Ersin Destanoğlu, Hatay maçında cezalı duruma düştü
21:37 EPDK'dan akaryakıt zirvesi! Yeni tarifeler gündemde
21:31 Kimse ne olduğunu anlamadı! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi maç ortasında stadı terk etti
21:26 Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı tahliye edildi
21:21 Adıyaman'daki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama: Bugünkü deprem beklediğimiz depremi öne çekmiş olabilir
20:55 Galatasaray-Beşiktaş maçına damga vurdu! Omar Elabdellaoui'nin hareketi gidişatın seyrini değiştirdi
20:19 İki oyuncu için Fransa'dan misafir geldi! Kulüplerle temas kurulacak
20:14 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 133 kişi hayatını kaybetti, 24 bin 404 yeni vaka tespit edildi
19:46 Beşiktaş-Galatasaray maçını izlemeye gelen Cenk Tosun transfer iddiaları hakkında konuştu
19:44 Toplantıya Alman gazetecinin sorusu damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı sert oldu: Biz şu anda 50 tırı Ukrayna'ya gönderdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 21:54:26. #1.13#
SON DAKİKA: NATO, 30 bin askerle Norveç'te tatbikat yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement