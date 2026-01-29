NATO Askeri Komite Başkanı'ndan Avrupa Ordusu Açıklaması

NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone, Avrupa ordusu fikrini desteklemediğini, ABD askerlerinin Avrupa için halen büyük önem taşıdığını söyledi.

NATO'nun en üst düzey askeri organı olan Askeri Komite'nin yaklaşık bir yıldır başında bulunan İtalyan Oramiral Dragone, ülkesinden Corriere della Sera gazetesine Atlantik İttifakı'nı ilgilendiren konularda bir röportaj verdi.

Dragone, NATO'nun krizlere yanıt verecek enstrümanları olduğunu belirterek, "Avrupa ordusundan bahsetmek yerine Avrupa ile ABD arasında yeni askeri işbirliği yollarını arayalım." dedi.

Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "Avrupa ordusu" fikrinden bahsettiğini ancak NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin bu fikre karşı çıktığı hatırlatılan Dragone, "Avrupa ordusu fikrini desteklemiyorum, ABD ile beraber NATO'ya bağlıyım. Amerikalı askerler halen çok önemli olmaya devam ediyor, gelecekte bazı kısmi yeniden yönlendirmeler olabilir ve biz de buna uyum sağlarız." diye konuştu.

Grönland meselesinin NATO müttefikleri arasında tansiyonu artırması ve de ABD'nin artık ortak savunma sorumluluğunu üstlenmek istememesi hakkındaki görüşleri sorulan Dragone, "NATO'nun rolünü düşünmek onun DNA'sında var, 76 yıldır bunu yapıyoruz ve değişime uyum sağlamaya devam ediyoruz. Ancak bir kriz görmüyorum, aksine, tartışmadan ve son stres testlerinden daha bütünleşik ve daha güçlü bir şekilde çıktığımızı söyleyebilirim. Öncelik, 2022'den beri teyit edilen ve stratejimize yön veren Rus tehdididir. Caydırıcılığı sürdürmeye devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Dragone, ABD ile Danimarka arasında Grönland meselesinden açık savaş ihtimalinin dahi gündeme geldiğinin sorulması üzerine, "Neyse ki NATO Askeri Komitesi, tam o sıralarda 21-22 Ocak'ta toplandı. ABD, Grönland ve Danimarka'ya meseleyi siyasi düzeyde konuşma imkanı verdik. Sizi temin ederim ki hiç kimse müttefikler arasında silahlı bir çatışma olasılığını düşünmedi. Bu nedenle Arktik'e odaklandık. Oradaki faaliyetlerimizi teşvik edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Ruslar kesinlikle sadece fokları ve ayıları gözlemlemek için Arktik'e gitmiyorlar"

İklim değişikliği sebebiyle buzulların erimesiyle yeni ticaret yollarının ve doğal kaynakların ortaya çıkması sebebiyle Arktik bölgesinin giderek daha merkezi bir konuma geldiğini belirten Dragone, Rusya ve Çin'in Arktik'teki faaliyetleriyle ilgili ise şunları kaydetti:

"Ruslar kesinlikle sadece fokları ve ayıları gözlemlemek için Arktik'e gitmiyorlar. On yıllardır kapalı olan üsleri yeniden açtılar ve yeni silahlar denediler. Çin'in varlığı ölçülemez. 8 Arktik ülkesi var; 7'si NATO üyesi, diğeri ise Rusya ve şimdi neredeyse bir Arktik ülkesi olarak nitelendirilebilecek Çin ile birlikte çalışıyor."

-"(Ukrayna Savaşı) Rusya çok küçük adımlarla ilerliyor"

Dragone, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yılını tamamlamak üzere olduğuna dikkati çekerek, "Rusya, çok küçük adımlarla ilerliyor. Son 20 ayda 50 kilometreden az, günde yaklaşık 75-100 metre ilerlediler. Savaşın başından bu yana 1,2 milyon askerini ölü, yaralı ve kayıp olarak verdiği tahmin ediliyor. Günde yaklaşık 650 askere denk geliyor. Bu, Batı ülkeleri ordularının asla ödeyemeyeceği bir bedel." dedi.

Dragone, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'yı tamamen ele geçirmek gibi başlangıçtaki stratejik hedeflerinin hiçbirine ulaşamadığını belirterek, "Ancak, Donbas'ın tamamını dahi işgal edemedi. NATO'nun Afganistan'daki yenilgisinin kendisine avantaj sağlayacağını sanarak kendini kandırdı. Ancak bugün NATO, Ukrayna işgaline karşı gösterdiği tepki sayesinde eskisinden daha güçlü ve daha birleşik durumda." diye konuştu.

NATO Askeri Komite Başkanı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de Rusya, Ukrayna ve ABD arasında yakın zamanda yapılan üçlü görüşmeden sonra bu savaşın sona erebileceği umudu olduğunu ancak çok az ilerleme gördüğünü çünkü Putin'in uzlaşmaya karşı çıktığını ifade etti.