NATO'da Avrupa'nın Rolü Artıyor

10.02.2026 18:11
NATO, Avrupalı müttefiklerin komuta yapısındaki rolünü artırarak liderliği devralmasını sağladı.

NATO müttefiklerinin, İttifak'ın askeri liderliğinde Avrupalı üyelerin rolünü artıran yeni bir komuta yapısı üzerinde anlaştığı bildirildi.

NATO'dan yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta varılan mutabakatla, İttifak'ın en yeni üyeleri de dahil olmak üzere Avrupalı müttefiklerin, NATO komuta yapısında daha belirgin bir rol üstlenmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Bu kapsamda, halihazırda ABD tarafından yönetilen Norfolk Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nın İngiltere, Napoli Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nın ise İtalya tarafından devralınacağı kaydedildi. Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nın ise Almanya ve Polonya tarafından dönüşümlü olarak yönetileceği ifade edildi. Böylece, kriz ve çatışma dönemlerinde operasyonel liderliği üstlenen üç 'Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nın kontrolünün tamamen Avrupalı komutanlara geçeceği vurgulandı.

Değişiklik kapsamında ABD'nin üç harekat alanı bileşen komutanlığının liderliğini üstleneceği aktarıldı. ABD'nin, Müttefik Deniz Komutanlığı'nın sorumluluğunu yeni üstlenirken, mevcut Kara ve Hava Komutanlıklarındaki liderliğini sürdüreceği bildirildi. Söz konusu değişikliklerin, mevcut personel rotasyon planına uygun olarak gelecek yıllarda kademeli şekilde hayata geçirileceği belirtildi.

Ayrıca ABD'nin, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) rolünü korumaya devam edeceğinin kaydedildiği açıklamada, "Anlaşma, NATO içinde sorumluluğun daha adil bir şekilde paylaşılmasına yönelik bir değişimin parçasıdır. Bu değişimle, Avrupalı müttefikler NATO'nun komuta yapısında daha büyük liderlik rollerini üstlenirken, ABD'nin NATO komuta ve kontrolüne olan bağlılığını açıkça ortaya koymaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

NATO'da Avrupa'nın Rolü Artıyor
