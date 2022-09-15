Stoltenberg, "NATO müttefikleri ve ortakları Rusya'ya olan enerji bağımlığını sonlandırmak için birlikte çalışıyor. IEA ile güçlü ortaklığımızı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, IEA Başkanı Birol ile görüşmesinin ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada, enerji güvenliği ve Rusya 'nın enerji piyasalarını manipüle etmesini ele aldıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, IEA Başkanı Birol ile görüştü - Son Dakika

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