NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, IEA Başkanı Birol ile görüştü - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, IEA Başkanı Birol ile görüştü

15.09.2022 12:40
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, IEA Başkanı Birol ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol ile bir araya geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol ile bir araya geldi.

Stoltenberg, IEA Başkanı Birol ile görüşmesinin ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada, enerji güvenliği ve Rusya'nın enerji piyasalarını manipüle etmesini ele aldıklarını bildirdi.

Stoltenberg, "NATO müttefikleri ve ortakları Rusya'ya olan enerji bağımlığını sonlandırmak için birlikte çalışıyor. IEA ile güçlü ortaklığımızı memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Jens Stoltenberg, Fatih Birol, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, IEA Başkanı Birol ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, IEA Başkanı Birol ile görüştü - Son Dakika
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