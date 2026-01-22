NATO Genel Sekreteri'nden Trump'a Destek Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

NATO Genel Sekreteri'nden Trump'a Destek Mesajı

22.01.2026 01:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rutte, Trump'a Avrupa'nın ABD'nin yanında olacağına dair güvence verdi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'a, "ABD saldırıya uğrarsa, müttefiklerinizin sizinle birlikte olacağından kesinlikle emin olabilirsiniz." dedi.

Rutte, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında Trump'la yaptığı ikili görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avrupalılara her zaman ABD'nin NATO'ya bağlı kaldığını vurguladığını aktaran Rutte, "tek rahatsız edici durumun" Avrupa'nın savunmaya ABD kadar harcama yapmaması olduğunu ancak bunun da Lahey Zirvesi'nde çözüldüğünü belirtti.

Rutte, Trump'ın "ABD'nin saldırıya uğraması halinde Avrupa'nın yardıma geleceğinden şüphe duyduğu" yönündeki açıklamasına ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:

"Size şunu söyleyeyim, (yardıma) koşacaklar ve bildiğiniz gibi Afganistan'da koştular. En büyük bedeli ödeyen her Amerikalıya karşılık başka bir NATO ülkesinden, özellikle Hollanda, Danimarka ve diğer ülkelerden, ailesinin yanına dönememiş bir asker vardı."

Ayrıca Rutte, "ABD saldırıya uğrarsa, müttefiklerinizin sizinle birlikte olacağından kesinlikle emin olabilirsiniz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Donald Trump, Politika, Ekonomi, Savunma, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri'nden Trump'a Destek Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi! İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi
Faciadan ders alınmadı 42 kişinin ölümünden 2 gün sonra 2 ayrı kaza daha Faciadan ders alınmadı! 42 kişinin ölümünden 2 gün sonra 2 ayrı kaza daha
Sevk sırasında kalbi durdu, doktor sedye üzerinde kalp masajı yaptı Sevk sırasında kalbi durdu, doktor sedye üzerinde kalp masajı yaptı
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

00:09
’’Mutluyuz’’ diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
''Mutluyuz'' diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
23:38
Trump: Grönland’la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım
Trump: Grönland'la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım
23:25
Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray’a gelmeleri için uğraşıyorum
Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray'a gelmeleri için uğraşıyorum
23:18
Sındırgı’da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
Sındırgı'da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
23:07
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
21:22
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon’da eksi 71’de yaşam mücadelesi
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 02:45:24. #7.11#
SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri'nden Trump'a Destek Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.