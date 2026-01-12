NATO, Grönland Güvenliğini Güçlendirmeye Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

NATO, Grönland Güvenliğini Güçlendirmeye Hazır

12.01.2026 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Grönland'ın güvenliğini NATO aracılığıyla artırabileceğini açıkladı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ABD'nin Grönland'ı ele geçirme planlarına karşı gerekirse NATO'nun adadaki güvenlik önlemlerini güçlendirebileceğini belirtti.

Albares, Madrid'de katıldığı etkinliğin ardından İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Eğer şu anda Grönland veya Arktik bölgesinde NATO güvenliğini tehlikeye atabilecek unsurlar veya durumlar varsa eminim ki hepimiz bunu analiz edebilir ve güvenliğin güçlendirilmesi gerekiyorsa bunu yapılabiliriz." diye konuştu.

Albares, "Bir tehdit olması durumunda Grönland'ın güvenliğini NATO aracılığıyla güçlendirmeye hazırız." dedi.

ABD'nin Grönland'a olası askeri müdahalesini dışarıda bıraktığını, bir hipotez olarak bile görmediğini ifade eden Albares, her şeye rağmen Danimarka'nın AB ve NATO çerçevesinde güvenliğinin yeterince korunmadığına inanması durumunda, müttefikleriyle gerekli analizleri yapacaklarını ve herkesin çıkarına olacak şekilde güvenliği artırabileceklerini söyledi.

"Avrupa, konuşmayı bırakıp harekete geçmeli"

Gerek Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerekse ABD'nin Venezuela'daki askeri müdahalesinde pasif kalan Avrupa Birliği'nin (AB) artık sesini yükseltmesi gerektiğini belirten Albares, "Avrupa'nın konuşmayı bırakıp harekete geçmesi ve büyük güçlerle aynı masada yer alacağını açıkça belirtmesi gerekiyor." dedi.

Albares, "İki farklı hızda olsa da AB'nin egemenliğine yönelik saldırıları önlemek için Birliğin genişlemesine yönelik İspanya'nın görüşlerini birçok AB ülkesi paylaşıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Grönland, İspanya, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO, Grönland Güvenliğini Güçlendirmeye Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’dan İran’daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz Netanyahu'dan İran'daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz
Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı
THY duyurdu Çok sayıda uçak seferi iptal edildi THY duyurdu! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü

17:15
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
17:02
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:19
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 17:31:06. #7.11#
SON DAKİKA: NATO, Grönland Güvenliğini Güçlendirmeye Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.