NATO: Kuzey Kutbu'nda Rusya-Çin İşbirliği Endişeli

22.01.2026 17:32
SACEUR Grynkewich, Rusya ve Çin'in Kuzey Kutbu'ndaki işbirliğinden duyulan endişeleri aktardı.

Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich, İttifak'ın Kuzey Kutbu'nda Rusya ile Çin arasında artan işbirliğinden endişeli olduğunu söyledi.

Orgeneral Grynkewich ve NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone ile Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

Grynkewich, Rusya ile Çin arasındaki artan işbirliğinin Kuzey Kutbu bölgesinde İttifak için endişe kaynağı olduğunu belirterek, son birkaç yılda iki ülkenin hem deniz hem de hava alanlarında ortak devriye faaliyetlerini yoğunlaştırdığını söyledi.

Özellikle uzun menzilli bombardıman uçaklarının ortak görev gerçekleştirdiğini dile getiren Grynkewich, NATO'nun bölgedeki duruşunu güçlendirmek ve uygun yanıtlar üretmek için çalıştığını kaydetti.

"İki günlük toplantıda İttifak'ın uyum içinde olduğunu gözlemledik"

Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na liderlik eden Giuseppe Cavo Dragone da iki günlük toplantıda İttifak'ın uyum içinde olduğunu gözlemlediğini vurguladı.

Genel Sekreter Mark Rutte ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusunda çerçeve anlaşmasına varmasıyla ilgili Dragone, "Henüz çok erken aşamadayız. Elbette Grönland, Danimarka ve bizim aramızda bir çerçeve oluşturulduğunu biliyoruz ancak hala yönlendirme bekliyoruz ve ondan sonra işimize başlayacağız." dedi.

Dragone, gelecek aylarda Arktik'te planlanan birkaç tatbikat olduğunu belirterek, "Başka bir gözetim faaliyeti yapmakla görevlendirilirsek, İttifak tüm gereksinimleri karşılamak için burada bol miktarda kapasite ayırdı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, dün gece NATO Genel Sekreteri Rutte ile Grönland konusunda bir "anlaşma çerçevesi" oluşturduklarını ve bu kapsamda 1 Şubat'ta uygulanması planlanan gümrük tarifelerini durdurduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Savunma, Güncel, Rusya, Nato, Son Dakika

