NATO Liderler Zirvesi'ne doğru - ABD Başkanı Biden, İspanya'da - Son Dakika
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NATO Liderler Zirvesi'ne doğru - ABD Başkanı Biden, İspanya'da

28.06.2022 16:48

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'ya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'ya geldi. Biden, İspanya Kralı 6. Felipe tarafından havalimanında karşılandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO Liderler Zirvesi'ne doğru - ABD Başkanı Biden, İspanya'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: NATO Liderler Zirvesi'ne doğru - ABD Başkanı Biden, İspanya'da - Son Dakika
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