NATO Liderler Zirvesi'ne doğru - ABD Başkanı Biden, İspanya'da

ABD Başkanı Joe Biden , NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya 'ya geldi. Biden, İspanya Kralı 6. Felipe tarafından havalimanında karşılandı.

Kaynak: AA

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