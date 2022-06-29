NATO Madrid Zirvesi'nde ortak ülkelere olan toplantısı başladı

NATO Madrid Zirvesi'nin ortak ülkelerle olan toplantısı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açılış konuşmasıyla başladı. Stoltenberg, "Stratejik Konsept, hepimizin karşılaştığı zorlukların gerçekten küresel olduğunu da kabul ediyor" dedi.

NATO'nun bugün erken saatlerde kabul edilen yeni Stratejik Konsepti'nin, yeni bir güvenlik gerçeğini yansıttığını belirten Stoltenberg, "Ancak Stratejik Konsept, hepimizin karşılaştığı zorlukların gerçekten küresel olduğunu da kabul ediyor. Uluslararası güç dengesi değişiyor ve stratejik rekabet artıyor. Çin bizim değerlerimizi paylaşmıyor ve Rusya gibi uluslararası kurallara dayalı düzeni baltalamaya çalışıyor. Bu nedenle, değerlerimizi ve özgürlüğümüzü korumak ve barış ve refahı teşvik etmek için birlikte durmaya ve dünya çapında benzer düşünen ortaklarla çalışmaya devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

"NATO'YU DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRECEKSİNİZ"

Stoltenberg, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında dün imzalanan üçlü mutabakata da değinerek, "Başkan Niinistö, Başbakan Andersson, üyelik başvurularınız tarihi oldu. ve İttifaka katılarak ülkelerinizi daha güvenli ve NATO'yu daha güçlü hale getireceksiniz" dedi.