NATO Müttefik Kara Komutanlığında devir teslim töreni - Son Dakika

NATO Müttefik Kara Komutanlığında devir teslim töreni

NATO Müttefik Kara Komutanlığı Karargahında Korgeneral Roger L. Cloutier, NATO Müttefik Kara Komutanlığı görevini, Korgeneral John T. Thomson'dan törenle devraldı.

NATO Müttefik Kara Komutanlığı Karargahında Korgeneral Roger L. Cloutier, NATO Müttefik Kara Komutanlığı görevini, Korgeneral John T. Thomson'dan törenle devraldı.

İzmir'deki NATO Müttefik Kara Komutanlığındaki devir teslim törenine, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ile çok sayıda Türk ve yabancı asker katıldı.

Korgeneral Thomson görevi, Korgeneral Cloutier'a devretti.

Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters, törende yaptığı konuşmada, kendilerini misafir eden Türkiye'ye teşekkürlerini ileterek Türk ordusuyla görev yapmanın büyük onur olduğunu söyledi.

Kendilerine "kardeş" ve "evlat" gibi davranıldığını aktaran Orgeneral Wolters, şunları kaydetti:

"Türk ordusuyla omuz omuza görev yapıyoruz. Amerikan ordusunda efsane olarak tanınan Thomson'a bugün veda ediyoruz ve yine başka bir efsaneye 'Hoşgeldin' diyoruz. Thompson, 34 yıl Amerikan ordusuna hizmet etmiştir, ailesi onu Amerika'da bekliyor. Gitmeden önce burada yapmış olduğu hizmetleri size anlatmak istiyorum. NATO olarak özellikle Avrupa'da önemli bir güç olmakla birlikte Avrupa'da çok etkin bir şekilde engelleme ve dengelemede başarılı olduk. NATO Müttefik Kara Komutanlığı bu görevde önemli bir rol oynamıştır ve oynamaktadır. Derler ki 'Giden komutan muhteşem gelen daha da muhteşemdir'. Bu aynı zamanda Korgeneral Cloutier'i tanımlayan bir cümle olacak. Cloutier daha önce NATO'da başarıyla görev yaptı."

Görevi devralan Korgeneral Cloutier'e, "Cloutier sen, Müttefik Kara Komutanlığını etik, başarılı ve doğru yolda komuta edeceksin ve NATO'daki barışa katkıda bulunacaksın." diyerek seslenen Wolters, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çevredeki güvenlik tehditlerini göz önüne alacak olursak 2020 yılında barış çok zor bir kavram. Kovid-19 da var ama biliyoruz ki NATO Müttefik Kara Komutanlığında çalışan, birbirini destekleyen ve görevine odaklanmış askerlerimiz olduğu sürece 70 yıldır faydalandığımız barış döneminden faydalanmaya devam edeceğiz."

Korgeneral Roger L. Cloutier ise NATO ve Türkiye'nin arasındaki ortaklığın belirgin olduğunu vurgulayarak, "Bu Kara Kuvvetleri Komutanlığının gücü, dünyanın her yerinden gelen deneyimli liderleri ve çalışanlarının NATO bayrağı altında omuz omuza ortak barış amacıyla çalışmasından gelir. NATO Müttefik Kara Komutanlığında önemli bir dönemdeyiz. Bugünün dinamik, karmaşık, belirsiz güvenlik ortamı kara kuvvetlerinin önemini daha da arttırdı." dedi.

Cloutier ikinci kez geldiği Türkiye'yi evi gibi hissettiğini belirterek, "Türkiye görkemli bir ülke ve misafirperver bir toplum. Türk askerleri çok iyi. Çok misafirperverler. Beni misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. İzmir muhteşem bir şehir. Şu zamana kadar tanıştığımız herkesle geçirdiğim zaman benim için güzeldi. Burada olmaktan onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Görevi devreden Korgeneral Thomson da İzmir'de görev yapmaktan mutluluk ve onur duyduğunu belirterek görevi sürecinde çok iyi bir takım çalışması yaptıklarını ifade etti.

NATO Müttefik Kara Komutanlığında devir teslim töreni

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Avrupa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 02:50

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO Müttefik Kara Komutanlığında devir teslim töreni - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1083 yeni vaka tespit edildi Büyük patlamanın yaşandığı Beyrut, savaş alanına döndü Beyrut Valisi patlamayı gözyaşları içinde anlattı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor Lübnan'daki şiddetli patlamanın büyüklüğünü gözler önüne seren görüntü Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi "Koronavirüse iyi geliyor" diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı El frenini çekmeyi unutan kamyon şoförü, tekerleğin altında kalarak can verdi Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü 7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi         
14:24
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi         
14:03
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi         
13:41
Altay forması giyen Cenk Özkaçar, Lyon'la sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti Altay forması giyen Cenk Özkaçar, Lyon'la sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti         
12:50
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler         
12:36
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı         
12:32
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi         
12:13
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti         
12:05
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi         
10:49
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor         
10:39
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi         
10:39
Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında         
10:34
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor         
10:33
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı         
10:15
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi? Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?         
10:07
Mert Hakan'ın 10 milyon TL imza parası aldığının iddia edilmesi, F.Bahçe'nin transfer hamlelerini zora soktu Mert Hakan'ın 10 milyon TL imza parası aldığının iddia edilmesi, F.Bahçe'nin transfer hamlelerini zora soktu         
09:49
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu         
09:35
Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı         
09:35
İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu         
09:33
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı         
09:16
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor         
09:08
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı         
08:56
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı         
08:53
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik         
08:26
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı         
08:23
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi         
08:08
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı         
07:49
Beşiktaş Ozan Tufan'a talip oldu, Fenerbahçe karşılığında Adem Ljajic'i istedi Beşiktaş Ozan Tufan'a talip oldu, Fenerbahçe karşılığında Adem Ljajic'i istedi         
07:37
Kırmızı reçeteli ilaç için sahte doktor kartı düzenledi, hastanede suçüstü yakalandı Kırmızı reçeteli ilaç için sahte doktor kartı düzenledi, hastanede suçüstü yakalandı         
06:52
Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Yetmedi araya giren 3 kişiyi de yaraladı Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Yetmedi araya giren 3 kişiyi de yaraladı         
03:01
IKBY, Türkiye ile olan sınır kapısını 1 haftalığına kapatma kararı aldı IKBY, Türkiye ile olan sınır kapısını 1 haftalığına kapatma kararı aldı         
23:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2020 21:37:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: NATO Müttefik Kara Komutanlığında devir teslim töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei