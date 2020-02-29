NATO üyelerinden Afganistan'daki barış sürecine destek - Son Dakika
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NATO üyelerinden Afganistan'daki barış sürecine destek

6 saat önce

NATO üyesi ülkeler, Afganistan için sürdürülen barış görüşmelerini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ittifakın, ülkedeki mevcudiyetini duruma göre gözden geçireceğini duyurdu.

NATO üyelerinden Afganistan'daki barış sürecine destek, System.String[]

NATO üyesi ülkeler, Afganistan için sürdürülen barış görüşmelerini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ittifakın, ülkedeki mevcudiyetini duruma göre gözden geçireceğini duyurdu.

29 NATO üyesi ülkeden oluşan Kuzey Atlantik Konseyi, Afganistan'a ilişkin yürütülen barış görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, NATO'nun, Afganistan'da çatışmayı barışçıl bir şekilde çözmeye yönelik ilk adımları memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Son gelişmelerin şiddeti azalttığı ve Afganlar arasında müzakerelerin önünü açtığına değinilen açıklamada, "Taliban'a bu barış fırsatını değerlendirme çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Bu bağlamda, ittifak ve Kararlı Destek Misyonunun ortakları duruma göre, askeri mevcudiyetin de azaltılması dahil, bazı değişiklikler uygulamaya sokacak." bilgisi aktarıldı.

Afganlar arasındaki müzakerelerin kapsamlı ve sürdürülebilir bir barış anlaşmasına yol açmasının beklendiğinin altı çizilen açıklamada, Afganistan'ın tekrar teröristler için güvenli liman haline gelmesinin engellenmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, NATO'nun Afganistan'da güçlü desteğinin süreceği kaydedilerek, "NATO ve ortakları, 18 yıldır barış ve istikrar için Afgan halkıyla dayanışma içinde oldu. Müttefiklerimiz ve ortaklarımızın barış için hizmet eden ve canını veren kadın ve erkeklerini gururla anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Atlantik Konseyi, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:00 Kaynak: AA
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