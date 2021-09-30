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Navigasyon ile ilerlerken merdivenlerden aşağı yuvarlanmıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Navigasyon ile ilerlerken merdivenlerden aşağı yuvarlanmıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

30.09.2021 15:53

İstanbul Ümraniye'de cep telefonunun navigasyon uygulamasıyla aradığı adrese gitmeye çalışan sürücü, merdivenli sokağa girdi ve aracıyla takla atarak aşağı yuvarlandı. Sürücünün şans eseri yara almadan kurtulduğu kazanın görüntüleri ortaya çıkarken, videoda sokakta ilerleyen otomobilin dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak takla attığı görülüyor.

Ümraniye Armağanevler Mahallesi Gürsel Sokak'ta seyir halinde olan 41 EJ 310 plakalı aracın sürücüsü Osman Karaoğlan, cep telefonundaki navigasyon uygulamasında yol olarak görünen Başak Sokak'a yöneldi.

TAKLA ATTIKTAN SONRA DUVARA ÇARPARAK DURDU

Karaoğlan sokaktaki merdivenleri fark edemeyince araç birkaç takla attıktan sonra parkın duvarına çarparak durdu. Kazayı yara almadan atlatan Karaoğlan yaptığı açıklamada, hala olayın şokunda olduğunu söyledi.

Navigasyona güvenip merdivenlerden aşağı yuvarlanmıştı! İstanbul'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

"SAĞ YAPMAMLA TAKLA ATMAM BİR OLDU"

Karaoğlan, "Ben yukarıdan geliyordum. Navigasyon burayı sokak olarak gösteriyordu. Sağ yapmamla takla atmam bir oldu. İçeride kendimi korudum, ucuz kurtuldum" şeklinde konuştu.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan sürücünün şans eseri yara almadan kurtulduğu kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Videoda sokakta ilerleyen otomobil dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak takla atıyor.

Navigasyon ile ilerlerken merdivenlerden aşağı yuvarlanmıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Navigasyon, Karaoğlan, Ümraniye, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Navigasyon ile ilerlerken merdivenlerden aşağı yuvarlanmıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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