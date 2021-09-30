Ümraniye Armağanevler Mahallesi Gürsel Sokak'ta seyir halinde olan 41 EJ 310 plakalı aracın sürücüsü Osman Karaoğlan, cep telefonundaki navigasyon uygulamasında yol olarak görünen Başak Sokak'a yöneldi.
Karaoğlan sokaktaki merdivenleri fark edemeyince araç birkaç takla attıktan sonra parkın duvarına çarparak durdu. Kazayı yara almadan atlatan Karaoğlan yaptığı açıklamada, hala olayın şokunda olduğunu söyledi.
Karaoğlan, "Ben yukarıdan geliyordum. Navigasyon burayı sokak olarak gösteriyordu. Sağ yapmamla takla atmam bir oldu. İçeride kendimi korudum, ucuz kurtuldum" şeklinde konuştu.
Öte yandan sürücünün şans eseri yara almadan kurtulduğu kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Videoda sokakta ilerleyen otomobil dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak takla atıyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Navigasyon ile ilerlerken merdivenlerden aşağı yuvarlanmıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika