Naz-Koop, Nazilli'nin 2. Sümerbank'ı olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Naz-Koop, Nazilli'nin 2. Sümerbank'ı olacak - Son Dakika

Naz-Koop, Nazilli'nin 2. Sümerbank'ı olacak

7 saat önce

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, her Perşembe gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısında vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgileniyor.

Naz-Koop, Nazilli'nin 2. Sümerbank'ı olacak, System.String[]

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, her Perşembe gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısında vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgileniyor.


Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 12 mahalle muhtarını makamında ağırladı.


Vatandaşların sorunlarına anında çözüm bulmak ve taleplerini dinlemek için her Perşembe muhtarlarla bir araya geldiklerini söyleyen Başkan Özcan, "Muhtarlarımız bizim gözümüz kulağımız. 82 mahallemizin tamamına en iyi şekilde ulaşabilmek için sık sık vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Bunun yanı sıra muhtarlarımızla her Perşembe bir araya geliyor ve taleplerini dinliyoruz. Onlarla istişare ederek, görüşlerini alarak çalışmalarımıza yön veriyoruz" dedi.


Naz-Koop projesine ilişkin vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını söyleyen Başkan Özcan, "Nazilli'mizin 2. Sümerbank'ı olacak Naz-Koop için kuruluş aşamasında muhtarlarımızla sık sık bir araya geldik. Vatandaşlarımızın projeye olan desteği ve ilgisi bizleri daha çok motive etti. Kooperatifimizin kuruluşunu tamamladık. Önümüzdeki günlerde ön kayıtları almaya başlayacağız" sözlerini kaydetti.


Katılımlarından dolayı mahalle muhtarlarına teşekkür eden Özcan, bu toplantıların düzenli olarak gerçekleştirileceğini ifade etti. - AYDIN

Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:30 Kaynak: İHA
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