Üye Girişi
NAZGEM'den 1 yıllık değerlendirme - Son Dakika

NAZGEM'den 1 yıllık değerlendirme

17.06.2021 15:33
NAZGEM'den 1 yıllık değerlendirme, System.String[]

Nazilli'de Herkes İçin Eğitim sloganıyla hayata geçirilen Nazilli Belediyesi Gençlik, Eğitim, Danışma ve Sosyal Etkinlik Merkezi (NAZGEM) personelleri 2020-2021 Eğitim Öğretim yılının değerlendirilmesi ve yaz kurslarının planlanması için bir araya geldi.

Nazilli'de Herkes İçin Eğitim sloganıyla hayata geçirilen Nazilli Belediyesi Gençlik, Eğitim, Danışma ve Sosyal Etkinlik Merkezi (NAZGEM) personelleri 2020-2021 Eğitim Öğretim yılının değerlendirilmesi ve yaz kurslarının planlanması için bir araya geldi.

Nazilli Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için kurulan ve elde ettiği başarılarla adından söz ettiren NAZGEM, yaz döneminde hayata geçirilecek projeleri planlamak için Tepe Kafe'de bir araya geldi. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Kurucu Müdür Tuncay Ayas, "2020-2021'in sonuna geldiğimizde öğrencilerimizle değerlendirmelerimizi de yaptık. Üniversite sınavına çok az bir süre kaldı. Nazilli'de olup bizden yardım isteyen öğrencilere nasıl yardım edebiliriz, onlara nasıl destek veririz diye istişare edip sınav anında neler olacağı ile alakalı bilgilendirmelerimizi yaptık. Nazillimizin üniversite sınavında aldığı başarıları daha iyi yerlere getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Yaz döneminde öğrencilere çeşitli kurslar verileceğini ve önümüzdeki günlerde gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını dile getiren Ayas, "Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan'ın önderliğinde Nazillimizde büyük bir kütüphane projemiz var. Nazilli halkına ait, ücretsiz bir kütüphane planlıyoruz. Sınavların ardından da tercih danışmanlığımız var. Tüm ekibimizle birlikte Nazilli'ye hizmet verebilmek için çalışıyoruz" sözlerini kaydetti.

Yeni kurs döneminin 2 Ağustos'ta başlayacağını kaydeden Kurucu Müdür Ekrem Eskici, "Ekip arkadaşlarımızla gelecek yılın eğitim planlaması yaptık. 16 Ağustos'ta 8. Sınıf kurslarımız da başlayacak. Okullar açılana kadar bütün kurslarımız hafta içi yapılacak. Burada amacımız dar gelirli öğrencilere iyi bir hizmette bulunmak. Nazilli Belediyemizin desteği sayesinde burada güvenli, devamlı ve kaliteli bir eğitim veriyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

NAZGEM'den 1 yıllık değerlendirme
NAZGEM'den 1 yıllık değerlendirme
NAZGEM'den 1 yıllık değerlendirme

Kürşat Engin Özcan, Üniversite, Nazilli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel NAZGEM'den 1 yıllık değerlendirme - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu 16:32 Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu Taraftar kahroldu! Milli Takım'ı desteklemek için Azerbaycan'da tribünleri doldurmuşlardı 16:26 Taraftar kahroldu! Milli Takım'ı desteklemek için Azerbaycan'da tribünleri doldurmuşlardı Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu 16:21 Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu
Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu 16:07 Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu İSKİ'nin teklifi İstanbulluları kızdıracak! Suya yüzde 23 zam ve her ay enflasyon oranında artış istendi 15:56 İSKİ'nin teklifi İstanbulluları kızdıracak! Suya yüzde 23 zam ve her ay enflasyon oranında artış istendi 15:41 "1 ayda 20 polis intihar etti" haberlerinden sonra Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Geçmiş yıllara oranla intihar oranlarında artış var
Biden bildiğiniz gibi! Putin yerine Trump diyecekken son anda kendini düzeltti 15:34 Biden bildiğiniz gibi! Putin yerine Trump diyecekken son anda kendini düzeltti Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! Saniyeler önce ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada 14:55 Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! Saniyeler önce ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada

Son Dakika Haberleri
16:33 Balıkçı teknesine gemi çarptı! Kazada 1 yaralı var
16:31 Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu
16:28 HDP binasını kana bulayan saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok
16:26 Taraftar kahroldu! Milli Takım'ı desteklemek için Azerbaycan'da tribünleri doldurmuşlardı
16:23 ZARA'nın baş tasarımcısı skandal yarattı: İsrail'i savunacağım, Filistin halkı eğitimsiz
16:21 Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu
16:07 Transferde hız kesmeyen Trabzonspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Koita ile anlaştığını resmen duyurdu
15:52 Aram Markaroğlu'dan Ali Koç'a sitem! Fenerbahçeli yöneticilere 'goygoycular' demişti
15:37 Evinin banyosunda düşmüştü! Umut Akyürek, omuzlarındaki kırıklardan dolayı ameliyata alındı
15:34 Fenerbahçe'nin yeni hocası olacağı iddia edilen Marco Silva haberine taraftarlar ateş püskürdü
Balıkçı teknesine gemi çarptı! Kazada 1 yaralı var Balıkçı teknesine gemi çarptı! Kazada 1 yaralı var         
16:34
HDP binasını kana bulayan saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok HDP binasını kana bulayan saldırganın ilk ifadesi: Kimse ile bir bağlantım yok         
16:28
ZARA'nın baş tasarımcısı skandal yarattı: İsrail'i savunacağım, Filistin halkı eğitimsiz ZARA'nın baş tasarımcısı skandal yarattı: İsrail'i savunacağım, Filistin halkı eğitimsiz         
16:24
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
İl binası açılışında vatandaştan korkup geri çekilen Muharrem İnce sosyal medyada gündem oldu İl binası açılışında vatandaştan korkup geri çekilen Muharrem İnce sosyal medyada gündem oldu         
16:04
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler Malatya'nın Ekrem İmamoğlu sevgisi! Karşılama törenini mitinge çevirdiler         
15:39
Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi         
14:56
Seda Sayan geri adım attı! Önce Seda Sayan geri adım attı! Önce "Evindeki hizmetçiye tecavüz etti" dedi, sonra ''Yanlış açıklama oldu'' dedi         
14:46
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı         
14:22
Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti         
14:20
Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil         
13:33
Eğitim için gittiği ABD'de hayatını kaybetti! Otopsi raporunda Eğitim için gittiği ABD'de hayatını kaybetti! Otopsi raporunda "Başını taşa çarpmış" denildi         
13:32
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti Eğlenmek için gittiği bara göğüs dekoltesi nedeniyle alınmayan kadın isyan etti         
21:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 16:37:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: NAZGEM'den 1 yıllık değerlendirme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement