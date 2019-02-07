Son Dakika Haberleri: Nazilli Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı Yapıldı

Nazilli Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı Yapıldı

5 dakika önce

Nazilli Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Haluk Alıcık başkanlığında meclis salonunda yapıldı.

Nazilli Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Nazilli Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Haluk Alıcık başkanlığında meclis salonunda yapıldı. Toplantıda görüşülen 17 madde oy birliğiyle, 3 madde ise oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı.

Belediye Meclisi Şubat 2019 dönemi olağan toplantısının 1. Birleşimi 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Haluk Alıcık başkanlığında yapıldı.

Meclis toplantısında, 3402 sayılı yasa kapsamında Gedik, Dereağzı, Kocakesik, Sailer ve Uzunçam mahallelerinde bilirkişi seçilmesi, Apaklar Mahallesi 'nde söz konusu alanın Nazilli Müftülüğüne tahsisi, içkili yer bölgesi, Zafer, Cumhuriyet, Yıldıztepe, Altıntaş, Çapahasan, Yıldıztepe, Muammer Aksoy ve Yeşil Mahalle'de trafo alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, İsabeyli Mahallesi'nde yap-işlet-devret modeli ile tesis yapılması, Nazilli mücavir alan sınırları içerisinde yer alan taşınmazların satılması ve İsabeyli Mahallesi doğalgaz talebinin değerlendirilmesi konuları görüşüldü.

Toplantıda görüşülen 17 madde oy birliğiyle, içkili yer bölgesinin tespiti, İsabeyli Mahallesi'nde yap-işlet-devret modeli ile tesis yapılması ve mücavir alan sınırları içinde yer alan taşınmazların satışı maddeleri ise oy çokluğuyla kabul edilerek karara bağlandı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:53 Kaynak: İHA

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