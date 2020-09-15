Nazilli Belediyesi'nden ADÜ'ye tam destek - Son Dakika

Nazilli Belediyesi'nden ADÜ'ye tam destek

Nazilli Belediyesi, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Döner Sermaye Birimi tarafından düzenlenen Finanskamp 2020 etkinliklerine yerel sponsor oldu.

Nazilli Belediyesi'nden ADÜ'ye tam destek, System.String[]

Nazilli Belediyesi, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Döner Sermaye Birimi tarafından düzenlenen Finanskamp 2020 etkinliklerine yerel sponsor oldu.

Nazilli Belediyesi, 16-20 ve 23-27 Eylül tarihlerinde ADÜ İİBF Döner Sermaye Birimi tarafından Didim'de yapılacak olan Finanskamp 2020 etkinliklerine sponsor oldu. Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 300 yatırımcının katılacağı etkinliklerde, ileri düzey temel ve teknik analiz, portföy yönetimi, takas analizi, türev ve para piyasası araçlarına yatırım gibi konular ele alınacak. Prof. Dr. Yusuf Kaderli, Metin Barlas, Ali Erkan Tanacıoğlu, Yusuf Ziya Şipal, Dr. Berna Doğaner ve Murat Sağman gibi pek çok önemli eğitimcinin yer aldığı program toplam 10 gün sürecek.

Kampın 1'inci gün etkinliklerine katılacak olan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, " ADÜ Nazilli İİBF'nin değerli hocalarının huzurunda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Kıymetli hocalarımız Nazillimizi hak ettiği gibi temsil ettiler. Nazillimizin adını bu vesile ile iyi ve güzel şeylerle duyurmuş olduk. Son finans kampı Didim'de yapılacak. Projelerini bizlerle paylaştılar ve sponsorluk desteği verebileceğimizi düşündük. Elimizden geldiğince bu programa destek olacağız. Bölgemizin ve bölgemizde yapılacak faaliyetlerin tanıtımı için temel olacak bir program. İnşallah güzel şeyler yapılacaktır. Böyle önemli bir programı hep birlikte yapıyor olmaktan mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Nazilli'nin finans alanında çok iyi noktalara geldiğini ifade eden ADÜ İİBF Dekan vekili Prof. Dr. Yusuf Kaderli, "Tüm akademik kariyerim Nazilli'de geçti. Bu anlamda Nazilli benim için çok önemli bir şehir. Burada kaldığım süre boyunca Nazilli'nin adını duyurmak için elimden geleni yapmaya çalıştım. Türkiye'de borsa konusunda son 5 yılda 10 yarışma düzenlendi. Bu yarışmaların tamamında Nazilli'de yetişen öğrenciler 1'inci oldu. Bizler finans alanında Nazilli'nin adını defalarca duyurduk. Bunları taçlandıracak güzel bir organizasyon yapmaya karar verdik. Türkiye'de benzeri görülmüş bir organizasyon yapılmadı. Çok yoğun bir taleple karşılaştık. Şu an itibariyle kontenjanımız dolmuş durumda. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde üniversitemizin Didim'de bulunan sosyal tesisinde programımızı gerçekleştireceğiz. Biz bu yola çıktığımızda başkanımız hiç düşünmeden bize destek vereceğini söyledi. Çok kısa sürede de maddi manevi destek oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Nazilli'nin adını hep birlikte böyle güzel şeylerde duyurmaya devam edeceğiz" sözlerini kaydetti.

Söz konusu proje ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceklerini ifade eden Proje Koordinatörü Doç. Dr. Ali Petek, "Projemizde ortak bileşkemiz Nazilli. 250'yi aşkın yatırımcı bu çalışma ile bir araya gelecek. Dolayısıyla yatırımcıların bir araya geldiği yerde Nazilli Belediyesi'nin de yer alması ileride yapılacak finans eğitimleri ile birlikte Türkiye'de bir finans merkezinin de temellerinin atılması demek. Bu kentin sakinleri olarak projenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Belediye Başkanımıza bu konuda büyük duyarlılık gösterdiği için teşekkür ediyor, kendisini kutluyorum" diye konuştu. - AYDIN

Türkiye, Nazilli, Finans, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 09:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nazilli Belediyesi'nden ADÜ'ye tam destek - Son Dakika

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