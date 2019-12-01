Son Dakika Haberleri: Nazilli Belediyespor - Halide Edip Adıvarspor: 3-1
Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor - Halide Edip Adıvarspor: 3-1 - Son Dakika Spor

Nazilli Belediyespor - Halide Edip Adıvarspor: 3-1

6 saat önce

STAT: Nazilli İlçeHAKEMLER: Önder Turgay Demirdak (xxx), Tolga Atasoy (xx), Birkan Çanakçıoğlu (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) - Sinan (xx), Mehmet (xxx), Polat (xx), Ufukcan (xx) (Dk.87 Fatih x) Sedat (xxx), Aziz (xx), İsmail (xx) Sergen (xx), Burak (xx) (Dk.90 Can Ahmet), Yunus (xxx) (Dk.

Nazilli Belediyespor - Halide Edip Adıvarspor: 3-1, System.String[]

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Önder Turgay Demirdak (xxx), Tolga Atasoy (xx), Birkan Çanakçıoğlu (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) - Sinan (xx), Mehmet (xxx), Polat (xx), Ufukcan (xx) (Dk.87 Fatih x) Sedat (xxx), Aziz (xx), İsmail (xx)  Sergen (xx), Burak (xx) (Dk.90 Can Ahmet), Yunus (xxx) (Dk.78 Oğuzhan xxx)

HALİDE EDİP ADIVARSPOR: Evren (xx) - Fatih (xx) (Dk.55 Muhammet xx), Hakan (xx), Necati (xx), Tugay (xxx), Hüseyin (xx), Batuhan (xx) (Dk.87 Fevzi Can), Mustafa (xx), Gökhan (xx) (Dk.76 Dursun x), Furkan Mehmet (xx), Erdem (xx)

GOLLER: Dk.13 Mehmet, Dk. 30 Yunus, Dk. 90+1 Oğuzhan (Nazilli Bld), Dk. 58 Tugay (Halide Edip Adıvarspor)

SARI KARTLAR: Mehmet, Ufukcan, İsmail, (Teknik Direktör) Yavuz İncedal (Nazilli Bld), Hakan, Batuhan, Gökhan (Halide Edip Adıvarspor)

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 15. hafta maçında Nazilli Belediyespor, evinde Halide Edip Adıvarspor'u 3-1 yenerek zirve takibini sürdürdü. Bu sonuçla 30 puana ulaşan Nazilli ekibi, 2. sıradaki yerini korurken, konuk takım 19 puanda kaldı. Ev sahibi takımın gollerini 13. dakikada Mehmet, 30. dakikada Yunus, 90+1. dakikada Oğuzhan kaydetti.

13. dakikada ev sahibi ekipten Mehmet yaklaşık 30 metreden müthiş vurdu, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

30. dakikada Nazilli takımı farkı 2'ye çıkardı. Sedat'ın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Yunus bekletmeden vurarak kaleci Evren'i avladı: 2-0. İlk yarıda başka gol olmadı.

58. dakikada konuk ekip umutlandı. Bu dakikada Gökhan'ın ceza sahasına ortasında iyi yükselen Tugay kafayla topu ağlara yolladı: 2-1.

90+1. dakikada Fatih içeri kesti, Oğuzhan sert bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 3-1.


- Nazilli
Halide Edip, Can Ahmet, Nazilli, Evren, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:04 Kaynak: DHA
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