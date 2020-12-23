Nazilli Belediyespor'un konuğu Karaman Belediyespor - Son Dakika

Nazilli Belediyespor'un konuğu Karaman Belediyespor

23.12.2020 11:10
Nazilli Belediyespor'un konuğu Karaman Belediyespor, System.String[]

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son olarak deplasmanda Tekirdağspor'u 1-0 yenerek 2'nci sıraya tırmanan Nazilli Belediyespor yarın evinde 14'üncü basamakta yer alan Karaman Belediyespor'la karşılaşacak.

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son olarak deplasmanda Tekirdağspor'u 1-0 yenerek 2'nci sıraya tırmanan Nazilli Belediyespor yarın evinde 14'üncü basamakta yer alan Karaman Belediyespor'la karşılaşacak.

Nazilli İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Lider Fethiyespor'un 4 puan gerisinde yer alan 22 puanlı siyah-beyazlı takım rakibini yenerek iç sahada 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Fethiyespor ise aynı saatte düşme hattında yer alan Tokatspor'a konuk olacak.Ligde 1'inci Grup'ta son 4 maçında 3 beraberlik, 1 galibiyet almasına rağmen son sıradan kurtulamayan Manisaspor, deplasmanda 4'üncü sıradaki Ofspor'la kozlarını paylaşacak. Kızılcabölükspor, yeni teknik direktörü Tansu Yaan yönetimindeki ilk sınavında Malatya Yeşilyurt Belediyespor deplasmanında çıkış arayacak. 3'üncü Grup'ta zirve ortaklarından Somaspor evinde Osmaniye FK ile karşı karşıya gelecek. Tüm müsabakalarda ilk düdük saat 13.00'te çalacak.


tekirdağspor, Mudanya, Nazilli, Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor'un konuğu Karaman Belediyespor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Can Dündar, siyasi ve askeri casusluk suçundan 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Rusya Devlet Başkanı Putin, kendisine ömür boyu dokunulmazlık sağlayan tasarıyı imzaladı Diş kliniğinde kadın çalışanlar arasında tartışma! İş arkadaşını öldüresiye dövdü Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" önerisine Cumhurbaşkanı Erdoğan karşı çıktı Fabrikaya yükleme yapmak için yanaşan tır, çalışanı ezerek öldürdü Son Dakika! Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüse yenik düştü Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı MasterChef Türkiye'de elemeye kalan 2. yarışmacı belli oldu
"Koronavirüsü nerede ve kimden kapıyoruz?" araştırmasında dikkat çeken sonuç: İş toplantıları ve aile yemekleri         
10:50
CHP'li üye parti binasının kapalı olmasına tepkisini not yazarak gösterdi: Görev yapmayacak varsa ben yaparım CHP'li üye parti binasının kapalı olmasına tepkisini not yazarak gösterdi: Görev yapmayacak varsa ben yaparım         
10:28
Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi         
10:03
Mevduat hesaplarında stopaj oranları düşürüldü: Bankada parası olan daha yüksek faiz alacak Mevduat hesaplarında stopaj oranları düşürüldü: Bankada parası olan daha yüksek faiz alacak         
09:52
Çeltik ve pirinçte gümrük vergisi düşürüldü Çeltik ve pirinçte gümrük vergisi düşürüldü         
09:43
Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz         
09:29
Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu         
09:03
Maradona'nın ölümünden önce alkol ve uyuşturucu kullanmadığı ortaya çıktı Maradona'nın ölümünden önce alkol ve uyuşturucu kullanmadığı ortaya çıktı         
07:39
Profesör uyardı: Koronavirüs; inme, kalp krizi ve kangren vakalarını artırdı Profesör uyardı: Koronavirüs; inme, kalp krizi ve kangren vakalarını artırdı         
07:35
Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı         
23:44
Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor         
20:33
Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler takipçilerinin tepkisini çekti Bahar Candan banyoda dans etti! Beyaz taytıyla yaptığı hareketler takipçilerinin tepkisini çekti         
20:17
Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi         
18:48
Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi         
18:21
Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü         
15:38
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 11:15:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nazilli Belediyespor'un konuğu Karaman Belediyespor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei