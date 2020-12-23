Nazilli Belediyespor'un konuğu Karaman Belediyespor

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son olarak deplasmanda Tekirdağspor'u 1-0 yenerek 2'nci sıraya tırmanan Nazilli Belediyespor yarın evinde 14'üncü basamakta yer alan Karaman Belediyespor'la karşılaşacak.

Nazilli İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Lider Fethiyespor'un 4 puan gerisinde yer alan 22 puanlı siyah-beyazlı takım rakibini yenerek iç sahada 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Fethiyespor ise aynı saatte düşme hattında yer alan Tokatspor'a konuk olacak.Ligde 1'inci Grup'ta son 4 maçında 3 beraberlik, 1 galibiyet almasına rağmen son sıradan kurtulamayan Manisaspor, deplasmanda 4'üncü sıradaki Ofspor'la kozlarını paylaşacak. Kızılcabölükspor, yeni teknik direktörü Tansu Yaan yönetimindeki ilk sınavında Malatya Yeşilyurt Belediyespor deplasmanında çıkış arayacak. 3'üncü Grup'ta zirve ortaklarından Somaspor evinde Osmaniye FK ile karşı karşıya gelecek. Tüm müsabakalarda ilk düdük saat 13.00'te çalacak.