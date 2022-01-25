NAZİLLİ'DE 2 ZEHİR TACİRİ YAKALANDI - Son Dakika

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin yaptığı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.C.C. ve S.Ö.'yü takibe aldı. Dün gece saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler M.C.C. ve S.Ö.'ye ait evlerde yaptıkları aramada 10 gram metamfetamin, 7 gram eroin ve hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.C.C. adli kontrol şartıyla serbest kalırken S.Ö. tutuklandı.