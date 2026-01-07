Nazilli'de Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kurtuluş Mahallesi'ndeki apartmanın birinci katında M.T'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
