Nazilli'de Kira Krizi: Kiracı İddasıyla Gerginlik Yaşandı

27.01.2026 18:38
Aydın'da ev sahibi ve kiracı arasında 20 bin TL'lik kira artışı nedeniyle gerginlik çıktı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan tahliye gerginliğinde, "binayı yakarım" iddiası üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Yüksek kira artışına sitem eden kiracı, "Kardeşlik böyle olmamalı" dedi.

Olay, Nazilli Yıldıztepe Mahallesi 80. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı binanın birinci katında yaşayan Azerbaycan uyruklu Z.S. ile ev sahibi A.Y. arasında uzun süredir yaşanan uyuşmazlık yargıya taşındı. Ev kirasının 20 bin TL'ye yükseltilmek istendiği iddiası üzerine anlaşamadıkları ifade eden kiracı Z.S., icra memurları ile eve gelen ev sahibine kapıyı açmadı. Yaşanan gerginlik sırasında Z.S.'nin 'binayı yakarım' iddiası üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Pencereden bağırarak yaşadıklarını anlatan Z.S., 2021 yılında eve taşındığını belirterek, başlangıçta ev sahibiyle aile ortamı vaadiyle anlaştıklarını söyledi. İki kızının olduğunu dile getiren Z.S., ev sahibinin kızlarını eve kabul etmediğini, su ve elektriğin ortak kullanılacağı söylenmesine rağmen kendisinden fazla ücret alındığını iddia etti. Ev sahibinin kızının kendisinden 20 bin TL talep ettiğini iddia eden Z.S., "85 milyona sesleniyorum, bu ev 20 bin TL eder mi?" diyerek kira artışına sitem etti.

Hurdacılık yaparak geçimini sağladığını ve kanuni oturma izninin bulunduğunu ifade eden Z.S., evden çıkması isteniyorsa taşınma masraflarının karşılanması gerektiğini savunarak, "Mahkemenin kararına saygım var, boynumuz kıldan incedir. Ancak benden fazladan alınan paralar iade edilmeli. Mağdur olan benim" dedi.

Olay yerine gelen ekiplerle yapılan görüşmelerin ardından kiracı ikna edilirken, kendisine ek süre tanındı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Nazilli, kiracı, Aydın, Son Dakika

