Nazilli'deki Mobil Temizlik Ekibi çalışmalara başladı - Son Dakika

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın talimatıyla kurulan Mobil Temizlik Ekibi ilçe genelinde çalışmalara başladı.

Nazilli'yi daha temiz bir görünüme kavuşturmak ve vatandaşların taleplerine daha hızlı yanıt vermek amacıyla Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın talimatıyla kurulan Mobil Temizlik Ekibi çalışmalarına başladı.

İlk olarak Yeşil Mahalle'de çalışmalara başlayan ekipler, bir aylık süreç içerisinde ilçe merkezindeki tüm cadde ve sokakların temizlik faaliyetlerini tamamlamış olacak.

Pandemi süresince halk sağlığının korunması adına temizlik işlemlerinin artırıldığına dikkat çeken Başkan Özcan; "Nazillimizin daha temiz ve daha ferah bir görünüme kavuşması, hemşehrilerimizin taleplerine daha hızlı yanıt verilmesi adına Mobil Temizlik Ekibimiz çalışmalarına başladı. Yeşil Mahalle'de başlayan çalışmalarımız Kanal Yolu mevkiinde sürüyor. Ekiplerimiz 30 günlük süreçte merkez mahallelerimiz tamamının temizliğini yapmış olacak. Vatandaşımızın gönlü ferah olsun; bizler her zaman görevimizin başındayız" diye konuştu.

Çalışmalarından dolayı Nazilli Belediyesi ekiplerine teşekkür eden Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - AYDIN