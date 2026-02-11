Nazilli Emniyeti Kızılay'a Destek Verdi - Son Dakika
Nazilli Emniyeti Kızılay'a Destek Verdi

11.02.2026 16:53
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına katılım sağladı.

AYDIN'ın Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Kızılay'ın başlattığı kan bağışı kampanyasına katıldı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen'in de yer aldığı programda polisler kan bağışında bulundu.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Kızılay'ın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek verdi. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen programa İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen başta olmak üzere emniyet personeli katıldı. Polis memurları, Kızılay ekiplerine kan verdi. Emniyet personeli, vatandaşları da kan bağışında bulunmaya davet etti.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen yaptığı açıklamada, "Kızılay'ın başlatmış olduğu kan bağışı kampanyasına emniyet teşkilatı olarak var gücümüzle destek vermek için buradayız. Katılım da çok iyi. Gelen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Burada verilecek her ünite kan bir hastanın hayatını kurtaracaktır. Bu davranışın tüm gençlerimize ve diğer vatandaşlarımıza örnek olmasını istiyorum. Herkes kan bağışında bulunsun. Kan bağışında bulunulması dayanışmayı artırır. Ayrıca verilen kanın vücutta yeniden üretildiğini ve bunun sağlık açısından da önemli olduğunu belirtmek isterim. Teşkilatımdaki tüm arkadaşlarım bu önemli kan bağış kampanyasına çok büyük bir ilgi gösterdi" dedi.

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın),

Kaynak: DHA

